„Müsste eigentlich 180 Jahre alt sein“

Igersheim.Seinen 90. Geburtstag hat am Sonntag Hans Herold aus Igersheim gefeiert. 180 Jahre müsste er eigentlich alt sein, so der Jubilar augenzwinkernd im Gespräch mit unserer Zeitung, wenn er auf die vielen guten, aber auch schmerzhaften Ereignisse blickt, die er in seinem langen Leben erfahren hat.

Schon in jungen Jahren kam er als Pflegekind zur Familie Herold nach Dainbach. Nach der Schule arbeitete er in der Landwirtschaft, bis er im Jahr 1952 seine Frau Frieda vor den Traualtar führte.

Zwei Kindern schenkte das Ehepaar das Leben. Kurze Zeit später errichtete Hans Herold für seine Familie ein schmuckes Einfamilienhaus in Hachtel und war zwischenzeitlich immer wieder als Hausmeister tätig. Seine Frau Frieda umsorgte und pflegte der Jubilar bis zu ihrem Tod im Jahr 2017. Bereits 2006 waren die beiden ins Seniorenheim Haus Schönblick in Bad Mergentheim gezogen. Nach zwei Jahren war das Ehepaar ins neu errichtete Seniorenzentrum Schönblick in Igersheim gezogen. „Ich bin froh und dankbar, hier sein zu dürfen“, betonte der Jubilar im Gespräch mit unserer Zeitung, denn hier werde er liebevoll umsorgt und bestens gepflegt.

Musik war sein Leben: Hans Herold spielte als Schlagzeuger in der Musikkapelle Dainbach und sorgte mit seinem Akkordeon und seiner Mundharmonika auch später im Pflegeheim immer wieder für Stimmung und gute Laune. So war es für den Jubilar eine besonders große Freude, dass ein Bläserquartett seine kleine Geburtstagsfeier im Seniorenzentrum Schönblick mit schwungvollen und adventlichen Weisen musikalisch umrahmte. Unsere Zeitung gratuliert Hans Herold nachträglich zum Geburtstag und wünscht weiterhin alles Gute. bas

