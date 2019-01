Närrischer Gaudiwurm verspricht Spektakel

Für die Igersheimer Kalroben beginnt die heiße Phase der Fastnacht. Bis Anfang März wird wieder ein buntes Programm geboten.

Igersheim. Allmählich beginnt für die Kalroben die heiße Phase der Igersheimer Fastnacht. Die ersten Härte- und Konditionstests sind erfolgreich bestanden, so dass man sich gut vorbereitet ins heimische fastnachtliche Geschehen und in die Fränkische Fastnacht im Narrenring Main-Neckar stürzen kann. Bedingt durch die Länge der Kampagne, die heuer erst am Dienstag, 5. März endet, lässt der Terminplan den Igersheimer Narren trotz vieler Veranstaltungen Zeit, zwischendurch etwas durchzuatmen.

Im Vorfeld war wieder jede Menge Hintergrundarbeit zu leisten, auch von den Näherinnen des Vereins, die viele Arbeitsstunden in die Kostüme der Tanzgruppen und de Kalrobengruppe investierten. Als langjähriger musikalischer Partner ist der Historische Deutschorden-Spielmannszug Bad Mergentheim bei allen Veranstaltungen mit von der närrischen Partie.

Kalroben-Präsident Michael Hopf, bewies bei den bisherigen Veranstaltungen, dass er den Anforderungen des schwierigen Amtes vollauf gewachsen ist.

Einige eigene Veranstaltungen, wie die große Prunksitzung und die Kinderfastnacht, die man wieder in eigener Regie bewirtschaftet, stellen an die Aktiven besondere Anforderungen, aber sie sind gut gerüstet. Am Freitag, 25. Januar, ist für die Kalrobenschar Großeinsatz angesagt, denn dann laden ihre närrischen Regenten Pascal I. und Christine II. in die geschmückte Erlenbachhalle, zur großen Prunksitzung.

Sehenswerte Premieren

Präsident Hopf hat ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, das mit einigen interessanten sehens- und hörenswerten Premieren aufwartet. Karten sind im Vorverkauf, der schon begonnen hat, im Fotostudio „Profil“ am Rathaus, an der Tankstelle am Kaufland und bei Getränke Bokmeier in Markelsheim erhältlich. Am Tag der Prunksitzung gibt es Karten noch bis 16 Uhr an den Vorverkaufsstellen, ab 18.30 Uhr an der Abendkasse in der Erlenbachhalle.

Zwei Tage später, am Sonntag, 27. Januar, beginnt pünktlich um 14 Uhr die Mega-Party für den Kalrobennachwuchs, die traditionelle Igersheimer Kinderfastnacht mit dem Thema „Willkommen im Wilden Westen“. Und auch heuer dürfen sich die Kinder wieder über jede Menge närrische Einlagen und lustige Spiele freuen. Am Samstag, 9. Februar , ist der Nachtumzug der erste große Höhepunkt der Igersheimer Straßenfastnacht.

Die teilnehmenden Kostüm- und Musikgruppen treffen sich an der Erlenbachhalle, die ab 17 Uhr geöffnet ist. Um 19 Uhr startet der Umzug durch die abendlichen Straßen der Kalrobenhochburg; für das leibliche Wohl sorgt am Möhlerplatz die Trachtenkapelle Igersheim. Nach dem Umzug ist in der Erlenbachhalle die große Kalroben-Party angesagt, mit Einlagen der Tanzgruppen.

Danach treten die Aktiven der FG Kalrobia fast täglich auf, bei Veranstaltungen in der näheren Umgebung und im Bereich des Narrenring Main-Neckar. Das Narrenringwochenende geht am Sonntag, 24. Februar, in Walldürn über die Bühne, mit dem großen Narrenring-Umzug als Höhepunkt der Fränkischen Fastnacht. Am Sonntag, 3. März, steht mit dem großen Umzug durch Igersheim der zweite Höhepunkt der Straßenfastnacht auf dem Programm.

Zuversichtlicher Umzugsleiter

Umzugsleiter Rainer Schüler ist zuversichtlich, dass er aufgrund der schon eingegangenen Anmeldungen wieder einen qualitätsvollen närrischen Gaudiwurm präsentieren kann. Anmeldungen für beide Umzüge nimmt er per E-Mail an umzugsleiter@kalrobia.de entgegen. Der närrische Schlussakkord für die Kalroben beginnt am Fastnachtsdienstag, 5. März, mit dem Verbrennen der Fastnacht um 19 Uhr vor dem Rathaus.

