Neue Getriebe mit „cynapse“

Harthausen.Die Unternehmensgruppe Wittenstein wird bei ihren Auftritt auf der Hannover Messe Anfang April erstmals die Getriebe von „Wittenstein alpha“ vorstellen, die über ein integriertes Sensormodul verfügen. Es ermöglicht „Industrie 4.0-Konnektivität“, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Eingebettet sei diese Produktpremiere in die Digitalisierungsstrategie, die man seit mehr als zehn Jahren verfolge.

Wittenstein alpha bringe damit im Rahmen der Hannover Messe als erster Komponentenhersteller serienmäßig smarte Getriebe auf den Markt – Getriebe mit „cynapse“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Ab der Markteinführung sei die Innovation für die Getriebe der alpha Premium-Line erhältlich, bevor dann die schrittweise Ausweitung auf alle Baureihen von Wittenstein alpha erfolge.

Sensormodul integriert

Äußerlich unterschieden sich Getriebe mit „cynapse“ weder in Bauform, Größe oder Kontur zu den bestehenden Baureihen, so dass bereits konstruierte Antriebslösungen bestehen bleiben könnten. Den Unterschied mache ein in das smarte Getriebe integriertes Sensormodul. Das Modul ermögliche es, Einflussgrößen aus dem Prozess sowie dem Einsatzumfeld, die im Betrieb auf das Getriebe einwirken, zu identifizieren, zu messen und per IO-Link auszugeben. Damit böten die smarten Getriebe die Möglichkeit, Parameter wie die Temperatur, das Vibrationsverhalten, die Betriebsstunden oder die Einbaulage zu erfassen und über die standardisierte Konnektivität der IO-Link-Schnittstelle und eines IO-Link-Masters bis in die Cloudebene zu kommunizieren.

Diese Informationen könnten in Applikationen des „Condition Monitoring“ oder der „Predictive Maintenance“ genutzt werden, um die Verfügbarkeit und Produktivität von Prozessen und Anlagen zu verbessern. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019