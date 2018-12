Neue Getriebegattung erregt Aufsehen

Harthausen/Berlin.Aus den drei gänzlich unterschiedlichen Bereichen Medizin, Energiewirtschaft und Maschinenbau die eine Innovation des Jahres zu küren, ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe – genau das musste die Jury des Deutschen Zukunftspreises 2018 tun: Am Ende fiel die Entscheidung bekanntermaßen zwar für das Virenschutzmedikament, aber Fakt ist: Wittenstein gehört mit seiner radikal neuen Getriebegattung Galaxie® nun ganz offiziell – wie es auch das erhaltene Logo ausdrückt – zum Kreis der Besten 2018.

Beste Innovation

Anders ausgedrückt: Galaxie® ist 2018 die beste Innovation des deutschen Maschinenbaus. Die Erfindung von Thomas Bayer eroberte in Berlin nicht nur während und nach der vom ZDF übertragenen Preisverleihung in der angesagten Eventlocation „Station“ die Herzen der Zuschauer, sondern faszinierte auch sichtlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Höhepunkt für das nominierte Erfinderteam von Wittenstein, Dr. Manfred Wittenstein (Aufsichtsratsvorsitzender) und Thomas Bayer (Leiter Innovation Lab): der Empfang beim Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue in Berlin. Ausführlich ließ sich das Staatsoberhaupt die Innovation aus dem Main-Tauber-Kreis erklären, zeigte sich dabei bestens vorbereitet und technisch überaus interessiert.

Rede und Antwort gestanden

Am Abend fieberte dann insbesondere die mitgereiste Delegation aus Familienangehörigen, Vorstand, Kollegen und Wegbegleitern vor Ort mit, als Thomas Bayer auf der TV-Bühne locker und souverän ZDF-Moderator Dirk Steffens und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Rede und Antwort stand – in der ZDF-Mediathek ist die knapp 50-minütige kurzweilige Sendung nachträglich noch jederzeit anzuschauen.

Und auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, feierte man beim anschließenden Empfang stolz und glücklich das erreichte „Finale“ und die damit verbundene öffentliche Anerkennung. Denn die Multiplikationswirkung und positive Popularität, die für jeden Nominierten – ob nun Gewinner oder nicht – von diesem Abend nachhaltig ausstrahlt, sei auch für Wittenstein auf jeden Fall wertvoll, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Ingenieurskunst

„Deutschland lebt von der Ingenieurskunst. Der Maschinenbau ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und unser größter industrieller Arbeitgeber. Diese Marktfähigkeit gilt es für die Zukunft zu sichern. Wir glauben, dass wir mit unserer Erfindung genau dafür einen großen und wertvollen Betrag leisten“, so das Fazit von Thomas Bayer nach den aufregenden Tagen in Berlin. Mit weltweit rund 2600 Mitarbeitern und einem Umsatz von 385 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017/18 steht die Wittenstein SE national und international für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der mechatronischen Antriebstechnik. Die Unternehmensgruppe umfasst sechs Geschäftsfelder mit jeweils eigenen Tochtergesellschaften: Servogetriebe, Servoantriebssysteme, Medizintechnik, Miniatur-Servoeinheiten, innovative Verzahnungstechnologie, rotative und lineare Aktuatorsysteme, Nanotechnologie sowie Elektronik- und Softwarekomponenten für die Antriebstechnik.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.12.2018