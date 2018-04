Neuer Glanz soll Nachwuchs bringen

Anzeige

Recht zügig konnte die Hauptversammlung des Schützenvereins Igersheim abgehandelt werden, obwohl Wahlen auf der Tagesordnung standen – die aber keine Überraschungen brachten.

Igersheim. Vorsitzender Günter Bräu begrüßte neben den anwesenden Ehrenmitgliedern Bürgermeister Frank Menikheim und Kreisoberschützenmeister Robert Volkert. Dieser überbrachte die Grüße des SK Mergentheim und würdigte die gute Arbeit des Vereins, der sich mit der Öffnung für die Bevölkerung auf den richtigen Weg befinde.

In seinem Rechenschaftsbericht stellte der Vorsitzende fest, dass die Umbaumaßnahmen im Gastraum nahezu abgeschlossen sind, mit der neuen Theke als Schmuckstück. Demnächst werde noch etwas für die Optik getan. Volkert würdigte die großzügige Unterstützung durch die Gemeinde. Man sei nun auch in der Lage, das in die Jahre gekommene Dach zu sanieren und gleichzeitig die restlichen Erneuerungen vorzunehmen.