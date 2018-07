Optionen für Wittenstein

Anzeige

Harthausen.Dorfplatz, Gemeindehaus, Innenortentwicklung, neuer Raum für Gewerbeansiedlung – in Harthausen geht etwas, nicht zuletzt, seitdem die Kommune als ELR-Schwerpunktgemeinde Berücksichtigung gefunden hat (wir berichteten).

Selbstredend, dass der Igersheimer Gemeinderat am Dienstag in dem Teilort tagte.

„Wir sollten noch etwas Geduld aufbringen, doch mit Optimismus an das Ganze herangehen, denn schon bald werden erste Ergebnisse sichtbar“, so Bürgermeister Frank Menikheim im Vorfeld der Sitzung. Einstimmig billigte das Gremium den Bebauungsplan „erste Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Wegäcker/Rotwiesen in Harthausen“, ebenso den Planentwurf sowie den Auslegungsbeschluss.