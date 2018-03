Osan Yaran kommt nach Igersheim

Anzeige

Igersheim.Osan Yaran gilt als aktueller Shooting-Star der Comedyszene. Am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr spielt der Deutsch-Türke mit Berliner Schnauze sein aktuelles Soloprogramm „Ostmane – Integration gelungen!“ im Igersheimer Bürgerhaus.

Der seit dem vergangenen Jahr mit fünf ersten Comedy- und Kabarettpreisen ausgezeichnete Stand- up-Comedian Osan Yaran aus der Bundeshauptstadt Berlin thematisiert in seinen Bühnenauftritten sein aufregendes Leben an der Grenze Ostberlins als türkischer Ossi.

Der extrem extrovertierte Komiker, der durch seine Energie, seinen Blickwinkel und seine spitzen Pointen das Publikum begeistert und mitreißt, nimmt Sie mit in seine Welt. Vor allem in all die Schubladen, in die er regelmäßig in seinem Alltag gesteckt wird.