Pilgerfahrt auf Zweirädern

Igersheim.25 Radfahrer waren mit dem Igersheimer Wallfahrtsverein unterwegs und radelten in das 50 Kilometer entfernte Walldürn. In sportlichem Tempo meisterte man die Anstiege auf dem Hinweg. Die meditativen Stationen und der Gottesdienst in der Basilika, gemeinsam mit allen Radgruppen, sorgten aber auch für Einkehr und Besinnung auf dieser besonderen Radtour. Nach der Fahrradsegnung auf dem Wallfahrtsplatz vor der Basilika ging es zurück nach Igersheim. In bewährter Weise begleitete Wolfgang Tatusch die Gruppe mit einem Versorgungsauto. Beppi Rothbauer als erster Mann und Josef Nörpel hinten, sorgten dafür, dass die Radler als Gruppe beisammen blieben. wv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018