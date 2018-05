Poetry-Slam für Schüler

Anzeige

Durch einen reinen Schüler-Poetry-Slam soll vor allem Jugendlichen und Poeten in den Anfangsphasen der Weg in diese Art der Kunst zugänglicher gemacht werden. Alle Schüler ab der achten Klasse bekommen somit die Chance, sich in einem eingegrenzten Rahmen mit ihren Texten auf der Bühne auszuprobieren.

Dort dürfen und können sie alles, was sie bewegt und berührt, an ein Publikum richten und ihren Gedanken Reichweite verleihen.

Nicht nur der Abend, sondern auch die Poesie wird unter dem Thema „Erinnern & Vergessen“ stehen. Jeder ist willkommen, um die Schüler mit seiner Stimme zu unterstützen und sich von verschiedenen Interpretationsweisen inspirieren zu lassen.

Vielleicht werden sogar die ein oder anderen Nachwuchstalente entdeckt. Der Schüler-Poetry Slam findet am Donnerstag, 10. Mai um 18.30 Uhr statt. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

