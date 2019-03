Professionell von Früherziehung bis Geragogik

930 öffentliche Musikschulen bundesweit gehören dem Verband deutscher Musikschulen an. Eine davon ist die Musikschule Hohenlohe.

Igersheim. Die rund 20 bestens ausgebildeten Musiklehrer führen in Eltern-Kind-Gruppen schon die Allerkleinsten an die Musik heran.

Über die musikalische Früherziehung, die musikalische Grundausbildung und Singklassen führt die Ausbildung in Instrumental-, Vokal- und Ensemblefächern wie im normalen Schulsystem durch Unter-, Mittel- und Oberstufe. Schon manchem öffneten sie die Tür zum Musikstudium – und damit hören die Musikschulen noch längst nicht auf: Auch das Musik- und Ausbildungsangebot für Erwachsene ist im Solo- und Ensemblebereich breitgefächert und führt bis hin zur Geragogik, der musikalischen Bildung für Senioren.

Angebot wird finanziert

Finanziert wird das Angebot aus Entgelten und Kostenerstattungen sowie Landeszuschüssen und Gemeindeumlagen. Mit einer Kostendeckung aus Entgelten von 56 Prozent liegt die Musikschule Hohenlohe mit ihren sechs Mitgliedskommunen Blaufelden, Gerabronn, Igersheim, Niederstetten, Schrozberg und Weikersheim deutlich über dem Landesdurchschnitt.

„Die Musikschulen sind Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Musikerziehung“, so Musikschulleiter Andreas Straßer jüngst im Igersheimer Gemeinderat, die eigenständig als gleichwertiger Kooperationspartner eine wichtige kultur- und bildungspolitische Aufgabe in der kommunalen Bildungslandschaft erfüllen. Seit Jahren pflegt die Musikschule Hohenlohe enge Zusammenarbeit mit Musikverein und Schulen. Intensiviert werden soll diese Zusammenarbeit jetzt durch das in Niederstetten und Gerabronn bereits eingeführte Grundschulprojekt „WIM – Wir musizieren“. Das von der Bayerischen Musikakademie Hammelburg entwickelte Projekt will Grundschülern im ganz normalen Regelunterricht – also kostenfrei – Musik im Sinn des Wortes begreifbar machen. Drei Schulhalbjahre lang in der ersten und zweiten Grundschulklasse werden die Kinder verschiedenste Instrumente unmittelbar kennenlernen.

Furioser Start

Schon der Start ist furios: Da kommen Tuba, Horn, Posaune und Trompete mit in die Schule – nicht nur zum anschauen, sondern auch mal zum Ausprobieren. Weiter geht’s mit Percussions- und Zupfinstrumenten, ehe sich nach den ersten Sommerferien Stabspiele, Klangbausteine, Streich- und Holzblasinstrumente den Zweitklässern vorstellen. Bevor sie in die dritte Klasse wechseln, haben die Kids auch noch Rohrblatt- und Tasteninstrumente kennengelernt - und mit zwei jeweils vor den anstehenden Sommerferien Aufführungen nicht nur sich selbst bewiesen, wie musikalisch sie sind.

In Niederstetten und Gerabronn sind die Kinder hellauf begeistert, wenn sich zur Klassenlehrerin die Musikschullehrerin gesellt und manchmal sogar erfahrene Musikschüler oder Musikvereinsmitglieder mit ins Boot holt.

Ab Februar 2020 wird „WIM“ auf einstimmigen Beschluss des Igersheimer Gemeinderats auch in der Johann-Adam-Möhler-Schule auf dem Stundenplan stehen. Straßer will nach und nach möglichst alle Kommunen im Musikschulgebiet für „WIM“ begeistern.

Ohnehin ist die Musikschule Hohenlohe die erste in Baden-Württemberg, die dieses Projekt umsetzt. „WIM“ dürfte dabei zu einer Win-Win-Geschichte werden: den Schülern erschließt das Projekt die Welt der Musik samt aller Nebenwirkungen, die Musizieren hat: Da wachsen Kreativität und Sensibilität, nehmen Konzentration, Leistungsbereitschaft und das Durchhaltevermögen zu, da entwickeln sich parallel zu Selbstwertgefühl und, Selbstvertrauen auch soziale Kompetenzen und überhaupt die ganze Persönlichkeit.

Den Grundschulpädagogen erschließt sich mit „WIM“ ein großes Weiterbildungsfeld, sowohl Musikvereinen als auch der Musikschule könnte das Projekt längerfristig neue Mitglieder und Schüler zuführen. Und die Gemeinden? Andreas Straßer dazu: „WIM steigert die Attraktivität der Schulen und Gemeinden.“ Das dürfte stimmen: Gerade bei jungen Familien geben Kultur- und Bildungsangebote oft den letzten Ausschlag bei der Wahl des künftigen Lebensmittelpunkts.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019