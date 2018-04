Projektbezogener Unterricht wird intensiviert

Anzeige

Stillstand ist bekanntlich Rückschritt. Deswegen hat man sich über die künftige Ausrichtung der Johann-Adam-Möhler-Schule Gedanken gemacht – mit Erfolg.

Igersheim. Zu einer Kommune, die sich den Begriff Familienfreundlichkeit auf die Fahnen schreibt, gehört unter anderem, dass sie vor Ort über eine gut aufgestellte und funktionierende Bildungseinrichtung verfügt. In Igersheim ist dies der Fall. Dennoch sei man stets bestrebt, wie Rektor Rainer Iwansky in der donnerstäglichen Sitzung des Gemeinderates betonte, die Schule fit zu machen für die Zukunft. In diesem Zusammenhang dankte er dem Gremium für jenes Vertrauen, das in all den Jahren entgegengebracht worden sei. Er ließ die Räte wissen, dass die Einrichtung im laufenden Schuljahr von 161 Kindern in den Klassen eins bis vier besucht werde – mit etwa gleichbleibender Tendenz in naher Zukunft. „Die Zweizügigkeit ist gewährleistet“, so der Frontmann der JAMS.

Nachdem eine Fremdevaluation ein tolles Resultat gebracht habe, so Iwansky, sei man dabei, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man sich insgesamt weiter verbessern könne – und zwar im Zusammenspiel von Kommune, Eltern, Schülern und Pädagogen. In den vergangenen Wochen sei viel diskutiert und gearbeitet worden – jetzt seien die Themenfelder für die Weiterentwicklung der Schule konkret festgelegt worden. Und zwar in einer konstruktiven und guten Atmosphäre, allen Beteiligten sei es wichtig, gemeinsam erfolgreich zu sein. Unterm Strich habe man sich auf fünf Bereiche geeinigt, die in der Sitzung im Beisein mehrer Lehrkräfte (Friedel, Neumann, Geldbach) sowie Schulsozialarbeiter Stefan Rückert kurz vorgestellt wurden: Informationsfluss: Ein Elternheft, das es seit einer Dekade gibt, wird überarbeitet, um die Eltern künftiger Grundschüler frühzeitiger und umfangreicher über Termine, Unterrichtszeiten und anderes zu informieren. Patenschaften: Die neuen Erstklässler sollen ab dem kommenden Schuljahr, zunächst in einer Probephase, Viertklässler als Paten an die Hand erhalten. Diese sollen ihnen bei Fragen zur Seite stehen und sie unterstützen, sich als Neulinge an der JAMS gleich zurechtzufinden. Projekte: Um den Schülern noch mehr Freude und Motivation am Lernen zu vermitteln, ist angedacht, mehr Projektunterricht in den Schulalltag mit aufzunehmen. Hierbei stehen vier Aspekte im Fokus: Aspekt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT); Aspekt Ganzheitlichkeit; Aspekt Medienentwicklung und -bildung; Aspekt Arbeiten „Hand in Hand“. Dazu soll es im kommenden Schuljahr zwei Großprojekte geben – zum Einen wird ein „MINT“-Tag angedacht, zudem soll daneben das Großprojekt „Miniphänomenta“, eine Art Wanderausstellung, die viel mit Experimentieren zu hat, in Angriff genommen werden. So erreiche man einen Mehrwert, der allen zugutekomme. Bewegte Schule: Hier ist an eine Erweiterung der sportlichen Angebote gedacht. Vermittelt werden solle der Spaß am Sport in den verschiedensten Disziplinen. Zudem fördere Bewegung die Konzentration der Schüler während des Unterrichts. Am 18. Juni gibt es aus diesem Grund in Igersheim das Projekt „Sport vor Ort“ in Kooperation mit dem WLV, an dem auch erfolgreiche Sportler mit von der Partie sind. Soziales Lernen und Klassenrat: Hier geht es um Gewaltprävention, Konfliktlösung und den Umgang mit Problemen. Für die Verantwortlichen ist es wichtig, präventiv mit den Kindern zu arbeiten, sie dabei aktiv mit einzubinden, um sie so zu sensibilisieren.