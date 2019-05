„Raus aus dem Schneckenhaus“

Die Zahl der psychisch Erkrankten steigt. Neben spezialisierten Kliniken gibt es Pflegeheime, die sowohl „beschützend“ als auch „halboffen“ tätig sind. Eines davon ist das „Haus am Sonnenberg“.

Igersheim. Lange geht alles seinen ganz normalen Weg, doch das Leben hat viele Ecken und Kanten. Oftmals ist eine persönliche Krise Auslöser eines langen Leidens. Und: Psychische Erkrankungen nehmen in unserer modernen Gesellschaft zu.

Die Anforderung, immer zu funktionieren, ist hoch. „Zu hoch für viele, die dem dauernden Druck unserer Leistungsgesellschaft einfach nicht mehr standhalten können“, sagt Roswitha Hofstetter. In Igersheim hat sie 2001 das Pflegeheim „Haus am Sonnenberg“ gegründet. Dort und im gleich nebenan liegenden „Haus Sonne“ – wo die vollstationäre Außenwohngruppe ihren Platz hat – wohnen 68 Menschen. „Bei uns leben nur Erwachsene“, sagt Hofstetter. Dazu kommt noch das ambulant betreute Wohnen mit sieben Einzel-Appartements und drei Zweizimmer-Wohnungen sowie das in Bad Mergentheim gelegene „Haus Sonnenblick“ mit 70 Plätzen. „Wir haben hier einen beschützenden und einen halboffenen Wohnbereich“, erläutert Hofstetter. Der „beschützende“ Bereich hat seinen Grund: „Es sind keine Menschen bei uns, die eine Gefahr für die Öffentlichkeit sind. Aber manche müssen vor sich selbst beschützt werden, denn die Gefahr der Selbstgefährdung ist real.“ Die rechtliche Grundlage bildet der Paragraf 1806 des BGB.

Tücken der Abhängigkeit

Die Gründe für das Leben im beschützenden Bereich sind vielschichtig, wie Hofstetter deutlich macht: „diverse Abhängigkeiten, also Alkohol, Drogen, Medikamente aber auch Demenz und Unfallschäden sowie chronisch-seelische Erkrankungen. Wer bei uns lebt, ist nicht aggressiv gegen andere Menschen!“, betont die Heimleiterin.

Die Bewohner des „halboffenen“ Bereiches können das Haus eigenständig verlassen. Sie werden betreut und arbeiten in Haus-Projekten. Dort ist das Ziel vorgegeben: „Zurück ins selbstbestimmte, eigenständige Leben“ und da „haben wir auch immer wieder Erfolg“, sagt Hofstetter.

Seelische Erkrankungen, das macht Hofstetter ebenfalls deutlich, „führen übergangsweise oder dauerhaft dazu, dass die Betroffenen nicht zu einer selbständigen Lebensführung in der Lage sind.“ Und: „Wer zu uns kommt, sollte eine grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen mitbringen.“

Deutlich günstiger

Kostenträger sind überwiegend die Sozialämter – für Menschen aus dem Main-Tauber-Kreis also das Kreis-Sozialamt. Was Hofstetter nur am Rande erwähnt: Das Pflegeheim ist mit seinem stationären und ambulanten Angebot deutlich kostengünstiger als entsprechende Kliniken. Die ärztliche Betreuung der Bewohner wird durch diverse Hausärzte und das Krankenhaus Tauberbischofsheim sichergestellt. Die Heimaufsicht – zuständig ist das Landratsamt – „kommt regelmäßig und unangemeldet“, betont Hofstetter. „Wir haben hier keine Patienten, sondern Bewohner“, erklärt Daniela Uhl. Sie gehört zum Mitarbeiterstamm, der dafür sorgt, dass die Bewohner gut betreut werden. Und allesamt sind sie Fachkräfte , Erzieher, Heilerziehungspfleger, Betreuungsassistenten, Heilpädagogen sowie eine Kunsttherapeutin. Natürlich arbeiten auch Gesundheits- und Altenpfleger im Haus. Dazu kommen die Mitarbeiter in der Verwaltung. „Pflegefachkräfte sind immer gesucht“, sagt Uhl, ebenso wie „Sozialkontakte nach draußen“ – Menschen aus der Umgebung, die ehrenamtlich wirken.

Strukturierter Tagesablauf

Im Haus am Sonnenberg gibt es, ebenso wie im Haus Sonne, einen klar strukturierten Tagesablauf, betont Uhl. „Rumhängen ist nicht!“ – und wäre kontraproduktiv, denn die Therapie steht im Vordergrund. Natürlich herrscht im Haus Alkoholverbot. „Wir haben einige Bewohner, die Alkoholprobleme hatten. Aber sie sind alle trockene Alkoholiker“, betont Uhl. Und das andere große Laster, der Tabak? „Rauchen geht“, sagt sie.

Die Essens-, Arbeits- beziehungsweise Therapiezeiten sind ebenso festgesetzt wie das Freizeitangebot. „Wir mobilisieren und motivieren, ganz individuell nach dem Bedarf der jeweiligen Bewohner.“ Dazu wurden Arbeits- und Beschäftigungskreise eingerichtet. „Aktuell läuft die Wirtschaft, die Auftragslage ist gut“, meint Uhl. Sortier- und Verpackungsarbeiten sowie die Holzwerkstatt bieten viele Möglichkeiten.

Zudem gibt es auch Arbeit in der Hausküche, im Garten (der für die Hausküche produziert) und natürlich in der Hauswirtschaft. „Unser Ziel ist es, die Bewohner anzusprechen und ihr Interesse zu wecken. Sie sollen raus aus dem Schneckenhaus und die Isolation durchbrechen, und dabei unterstützen wir sie“, sagt Uhl. Wenn es gelingt, dass der Kontakt mit Mitbewohnern hergestellt wird, „sind wir schon einen Schritt weiter“. Die Arbeitstherapie ermöglicht zudem einen kleinen Zuverdienst zum vom Sozialamt gewährten Taschengeld von 110 Euro im Monat.

Zur Mobilisierung und Motivierung der Bewohner gehört auch das Freizeitangebot. „Wir machen Ausflüge, etwa in den Wildpark, organisieren Tanzabende, Gesprächskreise, backen gemeinsam und auch die Bastelabende sind sehr beliebt. In der Fastnachtszeit sind wir viel unterwegs.“

Beim Rundgang wird neben dem deutlich sichtbaren Engagement für die Bewohner die Raumnot deutlich – mehr Platz für die Wohn-, Arbeits- und Therapiebereiche sowie die Verwaltung ist dringend nötig. Kein Wunder, dass der anstehende Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge von Mitarbeitern und Bewohnern gleichermaßen begrüßt wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019