„Rheinische Frohnatur“, die unbequem sein kann

Die „Igersheimer Impulse“ begrüßen zu ihrer nächsten Auflage am Freitag, 10. Mai, mit Wolfgang Bosbach einen echten Hochkaräter.

Igersheim. Er gilt als geradlinig, ist ein Freund klarer Worte, der in der eigenen Partei bisweilen mahnend den Zeigefinger hebt und genießt auch bei den Vertretern anderer Parteien eine hohe Wertschätzung: Wolfgang Bosbach, langjähriger CDU-Bundestagesabgeordneter. Im Rahmen der Reihe „Igersheimer Impulse“ ist der Rheinländer am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Wolfgang Bosbach, 66 Jahre Mensch, 46 Jahre Politiker“ zu Gast. Nach Alfred Hettmer, Leiter des Aufnahmestudios von „Aktenzeichen XY ungelöst“ im November, freut sich Gastgeber Josef Gabel über einen weiteren Hochkaräter, den er begrüßen darf.

Ja, Wolfgang Bosbach hat etwas zu sagen – notfalls auch gegen die Linie der eigenen Partei. Seine Geradlinigkeit kommt bei den Bürgern an, die im unübersichtlichen und manchmal auch als unehrlich wahrgenommenen Politikbetrieb nach Orientierung suchen. Dies wird auch in seinem Buch „Endspurt“ deutlich, in dem er kundtut, wie Politik, wirklich ist – und wie sie sein sollte.

Der Abend verspricht hochinteressant zu werden. Denn es geht nicht um Parteien und Wahlkampf, sondern um den Menschen Wolfgang Bosbach. Er steht im Mittelpunkt, wird auf sein Leben zurückblicken und sich selbst als wichtige Person der Zeitgeschichte vorstellen – und sicherlich auf Begegnungen, Erlebnisse und Erfahrungen eingehen. Er, dem der Schalk oftmals im Nacken sitzt, lässt sich kein X für ein U vormachen, er kann manchmal richtig unbequem sein und schwimmt auch gerne mal gegen den Strom. Eben, ein Farbtupfer in der manchmal eintönigen Politiklandschaft. Die Zuhörer dürfen gespannt sein auf das, was der Rheinländer zu sagen hat.

Wolfgang Bosbach freut sich, an diesem Abend mit seinem Publikum ins Gespräch zu kommen, mit jugendlichen Zuhörern zu diskutieren – zum Beispiel über Europa.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019