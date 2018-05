Rockiges Programm lockt Besucher nach Reckerstal

Anzeige

Reckerstal.Die Harthäuser Musikanten feiern in diesem Jahr am 30. Mai und vom 1. bis zum 3. Juni ihr 51. Frankenhallenfest in Reckerstal.

Den Festauftakt bildet am Mittwoch, 30. Mai, die Rocknacht mit der Band „Rock’s off“.

Die Formation ist im süddeutschen Raum seit Jahren bekannt für brillante Livemusic. Gespielt werden Klassiker der Rockgeschichte aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Als Vorband tritt „JBUhl“ auf. Am Freitag spielt die Party- und Oktoberfestband „die Almrocker“. Sie besteht aus acht Musikern mit der gleichen Leidenschaft.