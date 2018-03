„Ruftaxis sind signifikante Verbesserung“

Anzeige

Igersheim.In der donnerstäglichen Sitzung des Igersheimer Gemeinderats im Rathaus sprach sich Bürgermeister Frank Menikheim dafür aus, das neue Ruftaxiangebot in Zukunft verstärkt zu nutzen.

„Es stellt eine signifikante Verbesserung dar“, zeigte sich der Schultes überzeugt – vor allen Dingen für die Teilorte sowie die Weiler. Ab sofort werde auch an Wochenenden und an Feiertagen bis weit in die Abendstunden hinein (bis 21 Uhr) ein 2-Stunden-Takt zu niedrigen Preisen angeboten – und zwar sowohl nach Bad Mergentheim als auch nach Weikersheim. Für Besitzer des Maxx-Tickets sei die Nutzung des Ruftaxis sogar vollkommen kostenlos. Insgesamt bringe dieses Angebot die Verkehrsanbindung ein gutes Stück nach vorn. Für eine Vervierfachung eines bedarfsorientierten Fahrplanangebots seien gut 500 000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt worden. Jetzt gelte es, diese Neuerung unters Volk zu bringen, damit es angenommen werde. Das Ruftaxi könnte unter Telefon 0621/1077077 angefordert werden, unter www.vrn.de sowie www.vgmt.de gebe es, so Frank Menkiheim, darüber hinaus weitere Auskünfte.

Nun müsse man bestrebt sein, dieses Chance beim Schopf zu packen. ktm