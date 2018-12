Satirischer Jahresrückblick

Igersheim.Der Start ins Kulturjahr mit einem satirischen Jahresrückblick hat Tradition in Igersheim. Jahrelang hat Mathias Tretter das Kulturjahr in Igersheim damit eröffnet; Nächstes Jahr, am Freitag, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Kulturkeller, dürfen die Kabarettfans sich erstmals auf den satirisch-politischen Jahresrückblick von und mit Holger Paetz freuen – einem der bekanntesten Polit-Kabarettisten Deutschlands. Sein Jahresrückblick „So schön war’s noch selten“ hat Kultcharakter.

Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, sich die Frage zu stellen: Was war nur wieder alles los? Schließlich will man mitreden können. Doch wie soll man sich diese Informationsflut bloß merken? Das verflossene Jahr hat wieder mal gezeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann. Davor neigen wir unser Haupt in Ehrfurcht. Holger Paetz blickt mit Hochachtung zurück.

Doch ist jede noch so brisante Meldung nach kurzer, flammender Lebensdauer schon wieder Geschichte. Aber man muss was draus machen. Man braucht dringend mehr glänzende Vergangenheit.

Holger Paetz hat die „Highlights“ des Jahres gesammelt und präsentiert sie in seiner unwiderstehlichen 1-Mann-Jahresrückblick-Show „So schön war’s noch selten!“ Eine kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate.

Der vielfach ausgezeichnete Münchner Kabarettist, Schauspieler und Songpoet Holger Paetz ist ein sprachvirtuoser Kabarett-Literat. An jedem letzten Sonntag im Monat hält er seine satirischen Rückschauen, unter anderem im berühmten „Karl-Valentin-Musäum“ in München. Der Schwabinger Kunstpreisträger räsoniert über Politisches und Alltägliches, defloriert Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig. Blitzgescheit und anspruchsvoll treibt er seine rasanten Wortspiele auf die Spitze. So schön schwarz hat man das vergangene Jahr wohl noch kaum erlebt.

Platzkarten für den Jahresrückblick mit Holger Paetz gibt’s im Vorverkauf im Rathaus Igersheim, Telefon 07931/4970.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018