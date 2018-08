Schutz der biologischen Vielfalt im Blick

Anzeige

Igersheim.Sie ist eine Burgruine, ein landwirtschaftlicher Betrieb und liegt in einem Naturschutzgebiet: Die Staatsdomäne Neuhaus in Igersheim bietet viele Gründe für einen Besuch. Gisela Splett, Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen, und Friedlinde Gurr-Hirsch MdL, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, waren am Dienstag vor Ort, um sich über die bauliche Unterhaltung und den Betrieb der Domäne zu informieren.

„Staatsdomänen und Naturschutz passen sehr gut zusammen“, stellte Staatssekretärin Gisela Splett fest. „Denn in unseren Staatsdomänen haben wir den Schutz und die Entwicklung der biologischen Vielfalt besonders im Blick.“

„Die Pächterinnen und Pächter der staatlichen Domänen führen diese nach wirtschaftlichen und unternehmerischen Gesichtspunkten. Sie tragen Verantwortung für die Biodiversität, müssen aber im Rahmen einer nachhaltigen Bewirtschaftung mitentscheiden können, wieviel Naturschutz auf den Flächen der Domänen stattfindet“, betonte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch MdL.