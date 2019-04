Sehr viel Traditionelles, aber auch regelmäßig Neues im Angebot

Igersheim.Einmal im Jahr erstattet das Bürgernetzwerk (BNW) im Gemeinderat Bericht über seine Aktivitäten. Traditionell obliegt dies „Frontfrau“ Ingrid Kaufmann-Kreußer („IKK)“, die erneut diesen Part übernahm. Und um es vorwegzunehmen: Die Angebotspalette ist recht umfangreich, sie kann vor allem deshalb in dieser Form bewältigt werden, weil es eine stattliche Zahl an ehrenamtlichen Helfern gibt, wie „IKK“ explizit betonte.

Auch ein längerer krankheitsbedingter Ausfall ihrer Person habe dem tatkräftigen Engagement ihrer Mitstreiter keinen Abbruch getan. „Es geht auch mal ohne mich“, schmunzelte die Koordinatorin. Sie hob hervor, dass es zwar weniger Aktive im BNW-Team gebe, „dafür aber immer mehr Ehrenamtliche in konkreten Projekten oder Arbeitskreisen, in denen sie Verantwortung übernehmen“, freute sie sich. Aktuell seien für das BNW in mehr als 70 unterschiedlichen Leitungsfunktionen Einwohner auf diese Art in die Gemeindeentwicklung eingebunden. „Sie stärken als ehrenamtliche Mitarbeiter der Gemeinde die Angebotsvielfalt und übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.“ Überdies stünden noch Hunderte weiterer Freiwilliger bereit, die hierbei nicht mitgezählt seien.

Kaufmann-Kreußer lobte die enge Kooperation mit den Hauptamtlichen bei Verwaltung, Bauhof oder Kooperationspartnern. Und sie meinte, dass man sich auch nicht vom eingeschlagenen Weg abbringen lasse, wenn mal eine Veranstaltung floppe. Es gebe zahlreiche Top-Events, die gar nicht mehr als dem gesellschaftlichen Leben wegzudenken seien. Insgesamt nannte Ingrid Kaufmann-Kreußer gut ein Dutzend Handlungsfelder, auf denen sich die Verantwortlichen tummelten: Netzwerksarbeit fürs gesamte BNW, Ehrenamtsförderung, Börsen & Märkte, Gemeinschaftskationen, soziale Projekte, Kreativ und generationenübergreifend, Infos & Unterstützung für Jung und Alt, „Igersheimer Impulse“, touristische Mitmachprojekte und neue (Förder-)Projekte.

Anschließend machte „IKK“ einen Streifzug durch die breite Palette der BNW-Angebote, die zum Teil großen Anklang fänden, wie zum Beispiel die „Igersheimer Impulse“, die mit dem neuen Gastgeber Josef Gabel auf ein neues Niveau angehoben wurden. Nach Alfred Hettmer (Studioleiter des ZDF-Klassikers XY) im vergangenen Herbst kommt nun am 10. Mai (19.30 Uhr) mit Wolfgang Bosbach ein weiterer Hochkaräter in die Erlenbachhalle (Karten gibt es im Rathaus Igersheim, Telefon 07931/4970, sowie unter E-Mail impulse.igersheim@t-online.de). Weitere Renner seien zum Beispiel die Kinderkleiderbörsen, der Hallenflohmarkt, der Circus Mumm oder die jüdischen Kulturtage im Taubertal.

Traditionelles wolle man in Zukunft beibehalten, sagte Kaufmann-Kreußer weiter, doch man sei auch offen für neue Offerten. Dazu solle sich etwa das Angebot „Teilhabe für Senioren“ gehören, dem sich künftig Rudi Nordmann verstärkt widmen wolle. Er führte aus, dass die Zahl der hauptamtlich Tätigen längst nicht mehr ausreichte für die Betreuung und Unterstützung von Heimbewohnern und älteren Mitbürgern. Hierbei gehe es zum Beispiel darum, Betroffene beim Kirchgang, beim Einkaufen, zum Arzt oder bei Ausflügen zu begleiten. „Hierfür benötigt es mehr ehrenamtliche Unterstützung“, appellierte er. „IKK“ ergänzte, dass die „Strukturen im Ort“ dies allein nicht mehr auffangen könnten. Deswegen sei es ein Bestreben, eine Plattform zeitnah zu schaffen, an der sich Angebot und Nachfrage träfen, um so das Ganze auf eine andere Ebene zu hieven.

Mit den „Auszeit-Gesprächen“ will Dieter Fischer künftig an jedem ersten Dienstag um Monat um 19.30 Uhr im „Bürgerlädle“ am Möhlerplatz (los geht es am 7. Mai) „dem Alltag wieder Glanz geben“. Hierbei soll interessierten Mitbürgern die Gelegenheit gegeben werden, über den Alltag neu miteinander ins Gespräch zu kommen.

Jeder kenne Lasten und die Freuden des Alltags. Die von vielen beklagte Hektik, der hohe Erwartungsdruck, aber auch die vielen Termine wie das dauernde Machen-Müssen ließen kaum Zeit, nach tieferen Momenten Ausschau zu halten. Die Gespräche sollten deshalb Anstöße bieten, dem gewohnten Alltag neue Qualitäten anzubringen und diese dem Alltag hinzuzufügen.

Da es bei dieser Veranstaltung keinen Leiter geben werde, so Fischer, gewännen die Gespräche durch jene, die kämen und ihre Fragen, Reden und Gedanken einbrächten. Dies könne sich zu einem „Nachdenken ohne Geländer“ entwickeln. Die Räte zeigten sich angetan von dem Vorgetragenen und spendeten Beifall auf offener Szene. „Wenn man die Gesamtsumme sieht – das ist Wahnsinn“, meinte Peter Ruess. „Ich habe eine Vielfalt und einen Tiefgang erfahren – dafür benötige ich erst mal eine Auszeit“, hatte Edgar Ernst die Lacher auf seiner Seite.

