Sorgen und Freude teilen

Igersheim.Zweimal pro Monat – jeweils freitags von 16 bis 18 Uhr – treffen sich Interessierte mit oder ohne Kinder in der ehemaligen Grundschule, Schulstraße 2 in Igersheim. Unter der Leitung von Barbara Engel und Janina Feldhoff wächst hier eine Gruppe Gleichgesinnter zusammen, in der Freude geteilt, Probleme mit Müttern und Vätern in vergleichbaren Situationen besprochen und einfach Gemeinschaft

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2266 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.02.2018