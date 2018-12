Starker Zusammenhalt prägt die Arbeit

Igersheim.Das Technische Hilfswerk in Igersheim veranstaltete wieder seine Jahresabschlussfeier im Rahmen einer Zusammenkunft von Helfern und Jugendlichen mit deren Angehörigen. Zudem gab es dieses Jahr wieder zahlreiche Ehrungen der Helfer.

Mit einem kleinen Rahmenprogramm feierte man ein weiteres erfolgreiches Jahr des in Igersheim ansässigen Ortsverbands des Technischen Hilfswerk. Zu Beginn forderte die THW-Jugend die Anwesenden mit einem Quiz rund um das THW heraus.

Nach dem anschließenden Festmahl gab Ortsbeauftragter Marco Wieczorek einen Rückblick auf das Jahr 2018, welches bereits Anfang Januar mit einem Einsatz für die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen begann, hier war eine Kanalumleitung in Adelsheim notwendig, um die Bauarbeiten an der Umgehungsstraße fortzuführen.

Auch der Einsatz im Juni, zu welchem man von der Feuerwehr Lauda-Königshofen angefordert wurde, zeigte den Zusammenhalt des THW und die Bereitschaft zur Hilfe, denn die Dammarbeiten nach starken Regenfällen in Unterbalbach wurden hier gemeinsam gestemmt.

Regelmäßige Ausbildung

Regelmäßige Ausbildungen waren auch in diesem Jahr wieder das Ziel, so konnten mehrere Lehrgänge in den Bundesschulen verzeichnet werden, und auf fünf neue Motorsägenführer könne man nun zurückgreifen, heißt es in einer Pressemitteilung

Ebenfalls zeigt auch ein starker Zuwachs bei der Jugend, dass man auf dem richtigen Weg ist, um in Zukunft auf eine ausreichende Helferschaft zurückgreifen zu können.

Zum Abschluss wurden die bereits mehrfach ausgezeichneten Helfer Christian Krüger, Thorsten Mairon und Mirko Scheu vom stellvertretenden Ortsbeauftragten Stefan Völkert für ihre 20-Jährige ehrenamtliche Mitgliedschaft im Technischen Hilfswerk geehrt. Er dankte ihnen für ihren stetigen Einsatz und beendete hiermit den offiziellen Teil der Veranstaltung.

