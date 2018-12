Stelldichein von Top-Kabarettisten und Newcomern

Igersheim.Das Igersheimer Kulturprogramm ist Kleinkunstfreunden in der Region als hochkarätig bekannt – und immer gut auch für Überraschungen. Nur wenige Gemeinden in der Größe Igersheims würden ein derart ambitioniertes Kulturprogramm bieten, und das schon seit 22 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

TV-bekannte Kabarettisten und Comedians, aber auch erfrischend überzeugende Newcomer der Kleinkunstszene geben hier ihre Visitenkarte ab. 2019 wird’s ein Wiedersehen mit Top-Kabarettisten und ein Kennenlernen neuer Künstler im Bürgerhaus und im Kulturkeller geben.

Satirische Jahresrückblicke – bislang mit Mathias Tretter – haben in Igersheim Tradition. Da Mathias Tretter keine Jahresrückblicke mehr spielt, wird am 18. Januar um 19.30 Uhr der Kabarett-Literat Holger Paetz das vergangene Jahr in seiner Revue passieren lasseen. „So schön war’s noch selten“ – eine kabarettistische Berg- und Talfahrt durch ein spannendes 2018 mit einem Kabarettisten, der als personifizierter Gegenentwurf zur grassierenden Comedy-Welle gilt.

Mitten in der Fastnachtskampagne der Kalroben verspricht am 16. Februar um 19.30 Uhr im Bürgerhaus der mehrfache deutschsprachige Poetry Slam Champion Philipp Scharrenberg: „Germanistik ist heilbar!“ Der Slam-Poet macht sich – erstmals in Igersheim – auf, um zu ergründen, warum die Welt im Innersten total zerfällt. Ein bisschen Philosoph, ein bisschen Querdenker, ein bisschen Klugscheißer – ein philosophischer Querscheißer sozusagen.

Knapp am Internationalen Frauentag terminlich vorbei schrammt die Kölner Kabarettistin Dagmar Schönleber mit ihrem Soloprogramm „Respekt“ am 16. März im Kulturkeller. Alle fordern ihn, niemand hat ihn zu verschenken und angeblich ist er nicht käuflich. In Zeiten, in der Trolle immer realer und Politiker immer ungeheuerlicher werden, macht sie sich auf die Suche nach den Anfängen des richtigen Umgangs und blickt auf die Zukunft des Miteinanders im Durcheinander.

In „Tornado“ dürfen die Besucher am 5. April um 19.30 Uhr im Kulturkeller ein Kabarett der Sonderklasse erwarten, wenn Arnulf Rating, einer der wortgewaltigsten Polit-Kabarettisten Deutschlands, die Bühne betritt. Blitzgescheit, originell und schlagfertig: einer der Großen seiner Zukunft kommt erstmals nach Igersheim. Und der Titel seines neuen Programms lässt erahnen, dass dieser Abend einiges durcheinanderwirbelt!

Wenn der vielfach ausgezeichnete Leipziger Kabarettist Mathias Tretter am 27. September mit seinem aktuellen Soloprogramm „POP“ nach Igersheim kommt, wird es vor allem um das Zeitalter des Amateurs gehen. Blogger als neue Journalisten, Sänger als Literaturnobelpreisträger, das Oval Office als neuer Hobbykeller, Kinder, die ihre Eltern erziehen… „Pop“ steht für Politkomik ohne Predigt. Von einem Profi oraler Präsenz. Mit Pöbeleien oberster Populistik.

„Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“ ist der jonglierende Wirtschaftskabarettist Timo Wopp am 12. Oktober im Kulturkeller Igersheim. Der TV-bekannte Geisterfahrer auf deutschen Kabarett-Autobahnen zieht mannhaft voll scharfsinniger Selbstironie in den Kampf um seine komödiantische Daseinsberechtigung.

Der Kabarettist Frederic Hormuth ist der „Buzzer“. Überall findet er den Bullshit, den Mist, der so geredet wird. Wenn er am 2. November mit seinem Programm „Bullshit ist kein Dünger“ die Kulturkeller-Bühne betritt, hält er mit seinem leuchtendroten Notaus-Taster die Maschinerie unseres hochtourigen Alltags an. Um zu schauen, was passiert ist und wen es erwischt hat.

Zwischen all diesen Kleinkunst-Größen finden im Bürgerhaus und bei den Vereinen weitere attraktive Veranstaltungen statt, die das Igersheimer Kulturprogramm so interessant für alle Alters- und Zielgruppen machen. Seien es die Singer-/Songwriterabende Hip Hop-, Punk- und Couch- oder Nachwuchsbands-Konzerte für junge Besucher und Junggebliebene im Bürgerhaus, seien es die Konzerte der Kapellen und der Chöre – vor allem im Rahmen des 175. Geburtstags des Sängerkranzes Igersheim. Erfreulich ist, dass in den vergangenen Jahren eine sehr enge kulturelle Netzwerkarbeit zwischen Igersheim, Bad Mergentheim, Weikersheim und Niederstetten gewachsen ist.

Die Kulturamtsleiter arbeiten informell eng zusammen, so ass Terminkolissionen möglichst vermieden werden und die Kulturfreunde der Region wissen, welche Kommune wo ihre kulturellen Schwerpunkte setzt und welche Künstler wo „zuhause“ sind.

Der Igersheimer Kulturflyer 2019 liegt im Rathaus Igersheim und an zahlreichen Stellen aus. Er kann auch auf www.igersheim.de heruntergeladen werden.

Beliebt sind auch die Kulturgutscheine der Gemeinde Igersheim, die gegen Eintrittskarten eingelöst werden können.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018