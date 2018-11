Stimmungsvoller Einstieg in närrische Zeit

Igersheim.Von der Rathauseinnahme noch voll motiviert, haben sich die Aktiven der Fastnachtsgesellschaft Kalrobia Igersheim jetzt im Schützenhaus am Spießle auf die kommende Kampagne eingestimmt. Es wurde wieder ein stimmungsvoller Einstieg in die närrischen Wochen, bei dem die Kalroben-Minis ihren neuen Schautanz präsentierten und dafür Szenenapplaus ernteten.

Und zu später Stunde strapazierte Claudia Lochner als Putzfrau in der Bütt die Lachmuskeln der Kalroben. Man war sich einig, dass es richtig gewesen war, das Ordensfest in den November zu verlegen.

So haben die Kalroben etwas mehr Zeit zum Luft holen und können entspannter in die Kampagne starten, die sich dieses Jahr bis in den Herbst hineinzieht und mit einigen besonderen Herausforderungen aufwartet. Sitzungspräsident Michael Hopf registrierte in seinen einleitenden Worten erfreut, dass die Aktiven fast vollzählig erschienen waren und erfreulich viele Kinder mitgebracht hätten. Von den beiden Prinzenpaaren Prinz Pascal I. und Prinzessin Christine II. und Prinz Stefan I. und Prinzessin Jasmin III. erhielten die Narren den Kampagne-Orden und die Buttons. Natürlich galt es auch, sich mit der von Elferrat Erwin Motz gestifteten schmackhaften traditionellen Kalrobensuppe zu stärken. Ehrenvorsitzender Klaus Arnold stellte den Kampagneorden vor und sprach von den Aktiven, die schon seit vielen Wochen und Monaten mit der Vorbereitung der Kampagne beschäftigt seien. Stellvertretend nannte er hier die Funktionsträger und den erweiterten Vorstand. Sie würden Engagement in der Kalrobenfastnacht zeigen, ebenso wie der Ordenssponsor Heiko Örtel, der als Aktiver im Historischen Deutschorden Spielmannszug Bad Mergentheim die freundschaftlichen Bande mit den Kalroben festige. Sollte sich die im Schützenhaus von den Aktiven der FG Kalrobia gezeigte Ausdauer bis Anfang März konservieren lassen, können sich die Kalroben konditionell gut gerüstet in die heiße Phase der neuen Kampagne stürzen. Schon jetzt können sich jedenfalls die Teilnehmer (Fußgruppen) für den Nachtumzug am 16. Januar 2019 sowie für den großen Umzug am Fastnachtssonntag, 3. März, unter der der E-Mailadresse „umzugsleiter@kalrobia.de“ anmelden. Auf dem weiteren Terminplan der Kalroben steht die große Prunksitzung am 25. Januar 2019 sowie die Kinderfastnacht am Sonntag darauf, beides in der Erlenbachhalle. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung beginnt am Sonntag, 6. Januar 2019 von 14 bis 17 Uhr im Vereinsheim der Kalroben. habe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018