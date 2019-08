Strohballen fängt Feuer

Reckerstal.Ein glimpfliches Ende nahm der Brand eines Strohballens am Freitag gegen 11.40 Uhr in einem Reiterhof in Reckerstal. Der Strohballen war mutmaßlich von einem Unbekannten angesteckt worden; ein Feuerzeug war in unmittelbarer Nähe entdeckt worden. Mit Hilfe von Feuerlöschern war versucht worden, das Feuer zu löschen, dies gelang allerdings nicht komplett. Dennoch reichte dies aus, um das Feuer soweit einzudämmen, um den Strohballen mit Unterstützung eines Radladers aus dem Stallgebäude zu befördern. Der inzwischen eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehr Harthausen gelang es, das Feuer ganz zu löschen. So ist ein größerer Brand verhindert worden, die Pferde blieben unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. ktm

