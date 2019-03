Tim Nowak bei Sat.1-Show

Igersheim.Der Leichtathlet Tim Nowak vom SSV Ulm 1846 (ehemals LG Hohenlohe) ging für die Show „Catch!“ auf dem Sender Sat.1 in einem Sport der etwas anderen Art an den Start. Am Freitag, 22. März, wird sie um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Im Team des Komikers Luke Mockridge ging es darum, die jeweils anderen Teilnehmergruppen im Fangen zu besiegen. Der Clou: Das Ganze findet mit spektakulären Hindernisflächen und in ungewöhnlichen Fang-Disziplinen statt. Die Gewinner treten im Finale gegen das Team von Jeannine Michaelsen an, das sich bereits in der ersten Ausgabe der Sport-Show qualifizierte. Wer wird „Deutscher Meister im Fangen“?

Neben Nowak und Mockridge waren außerdem Silke Sollfrank (21, Parkourerin) und Clinton Mzee (20, Basketballer, Leichtathlet) in der Fang-Gruppe. Beweisen mussten sie sich gegen Teamkapitäne Sophia Thomalla, David Odonkor und Daniel Donskoy.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019