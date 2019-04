Tornado fegt über die Bühne

Igersheim.Bevor das Igersheimer Kleinkunstprogramm Sommerpause macht, können sich am heutigen Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr die Freunde politischen Kabaretts auf ein Highlight freuen: Kabarett-Urgestein Arnulf Rating fegt mit seinem aktuellen Programm „Tornado“ über die Bühne des Kulturkellers und führt damit seine Gäste in die Welt der Manipulation, auf eine Exkursion in digitale und andere Welten.

Immer auf dem Punkt

Rating live, das ist immer aktuell und auf den Punkt. Politisches Kabarett der Sonderklasse. Er gilt als einer der wortgewaltigsten, originellsten und schlagfertigsten Politkabarettisten Deutschlands. Mit großem Scharfsinn und Sprachwitz reflektiert und analysiert er die Themen der Zeit und bietet seinem Publikum jede Menge Stoff zum Lachen und Nachdenken.

Rating wurde mit den wichtigsten Kabarettpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hessischen Kabarettpreis für sein Lebenswerk. In allen einschlägigen Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens ist er zu sehen, am liebsten treibt es ihn in die „Anstalt“ vom ZDF.

Platzkarten für „Tornado“ gibt es am heutigen Freitag, 5. April, bis 12 Uhr im Rathaus Igersheim, Telefon 07931 / 497-0, E-Mail info@igersheim.de sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.

Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt die Gemeinde auf www.igersheim.de. pm

