Über 50 Aktionen von Backen bis Musik machen

Igersheim.Das Sommerferienprogramm der Gemeinde Igersheim bietet wieder viel Abwechslung. Mit der Unterstützung vieler haupt- und ehrenamtlicher Helfer konnten über 50 Programmpunkte erstellt werden.

So kann beispielsweise der Lehmbackofen des Heimatvereins mit alten Baumethoden restauriert werden. Es gibt die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen des Caritas-Krankenhauses zu schauen, die Kleintierzüchter zu besuchen oder zur Bundesgartenschau nach Heilbronn zu fahren.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere vielfältige Angebote und egal ob man lieber bastelt, werkelt, kocht, backt, sportlich ist oder sich für Technik interessiert – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Damit auch bei Schülern der weiterführenden Schulen keine Langeweile in den Ferien aufkommt, gibt es auch für diese Altersklasse attraktive Angebote. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, zum Laser-Tag nach Würzburg zu fahren oder einen eigenen Hip Hop-Song zu schreiben und aufzunehmen.

Auch im Internet nachlesen

Die Ferienprogrammhefte werden in den nächsten Tagen an der Grundschule in Igersheim an alle Schüler verteilt. Für Kinder, die eine andere Schule besuchen, liegen Programmhefte im Rathaus und Bürgerhaus Igersheim zum Mitnehmen aus. Im Internet findet man das Ferienprogramm 2019 unter www.buergerhaus-igh.de

Die Anmeldung für das Ferienprogramm findet am 11. Juli von 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Igersheim statt.

Abholung und Bezahlung der angemeldeten Programmpunkte ist eine Woche später am 18. Juli ebenfalls von 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Igersheim. pm

