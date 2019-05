Unfall im Kreisverkehr

Igersheim.Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen im Igersheimer Kauflandkreisel. Gegen 8.40 Uhr waren dort zwei Autos zusammengestoßen. Ein 84-jähriger Mercedesfahrer war in den Kreisverkehr eingefahren, ohne den Opel Corsa einer 40-Jährigen, der zu dem Zeitpunkt darin fuhr, zu berücksichtigen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 84-Jährige erwischte den Opel hinten rechts mit der linken Front seines Autos. Dadurch bekam der Opel einen solchen Anstoß, dass er nach links umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. pol

