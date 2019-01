Unfallserie fordert zwei Schwerverletzte

Auf wenigen hundert Metern kam es am Freitag um die Mittagszeit auf der B 19 zwischen Harthausen und Bernsfelden zu vier Unfällen, an denen mehrere Lkw und Autos beteiligt waren. Die Bundesstraße musste im Anschluss für längere Zeit – bis in die Abendstunden – komplett gesperrt werden.

© Feuerwehr Igersheim