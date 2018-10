Ungewöhnliche Dimensionen hautnah erlebt

Igersheim.Die Freiwillige Feuerwehr aus Igersheim hat einen Ostfriesen, Weert Meyer aus Westrhauderfehn, in ihren Reihen. Dessen ehemalige Heimat war das Ziel des Jahresausfluges der FFW. Nach acht-stündiger Fahrt erreichte der Bus die Gemeinde Rhauderfehn im Kreis Leer in Ostfriesland. Im Ortsteil Westrhauderfehn wurden bei einem Rundgang die Sehenswürdigkeiten (erklärt durch Weert Meyer, ehemaliger Kommandant der Schwerpunktfeuerwehr Westrhauderfehrn) besichtigt. Anschließend machte man sich auf in die Kreisstadt Leer um dort mit einem Ausflugsschiff den Leerter Hafen mit Werft und die Ems entlang, dem Weg der Schiffe aus den Werften in Richtung Nordsee, bis zur Meyer Werft zu befahren. Am Folgetag stand dann eine Besichtigung der Meyer Werft in Pappenburg auf dem Programm, wo man von der Aida Nova, die kurz vor dem Auslaufen stand, begrüßt wurde. Nach Besichtigung der Werkfeuerwehr waren beim Rundgang die Dimensionen der dort gebauten Schiffe hautnah zu erleben, von den ersten Teilen bis zur Fertigstellung in der „Endmontagehalle“, in der schon das nächste Schiff die „Spectrum of the Seas“ kurz vor Fertigstellung war, wurde ein Einblick in den modernen Schiffsbau gegeben. Am Abend gab es dann noch ein Treffen mit den Kameraden aus Westrhauderfehn in der Feuerwache, bei dem das Kennenlernen im Fokus stand. Allen Igersheimern wurde von den Kameraden aus Westrhauderfehn ein überaus freundlicher Empfang bereitet. Nach einem ausgiebigen Frühstück am Tag darauf machte sich die Reisegruppe wieder auf nach Igersheim, wo die Gruppe am Abend erschöpft ankam. pm

