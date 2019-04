Unglaublich ausgestattet

Creglingen.Das Lindleinturmmuseum in Creglingen feiert 20-jähriges Bestehen (wir berichteten). Genau 20 Jahre nach der Eröffnung am 1. Mai 1999 wird das Jubiläum begangen. Das Museum hat zu diesem Anlass am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Für kleine und große Besucher gibt es neben einem Kinderquiz einige Überraschungen, und den ganzen Tag über werden Führungen angeboten. Das original eingerichtete Kleinstmuseum – der früher oft als „Katzenturm“ bezeichnete Lindleinturm in der Creglinger Altstadt – wurde am 1. Mai 1999 eröffnet. Der ehemalige Stadtturm, der ursprünglich als Wehrturm diente, wurde 1795 zu einem Wohnhäuslein hergerichtet. Viel Platz zum Wohnen war hier nicht und aus heutiger Sicht ist es nicht vorstellbar, wie hier Familien mit mehreren Kindern gelebt haben. Der letzten Bewohnerin des Lindleinturms, Margarete Böttiger, ist es zu verdanken, dass es heute dieses außergewöhnliche Museum gibt. Nach ihrem Tod 1995 wurde die Stadt Creglingen Erbin ihres Vermögens. Allerdings war die Erbschaft mit der Auflage Auflage verbunden, den Lindleinturm als Museum für die Nachwelt zu erhalten. Führungen werden stets am Wochenende zwischen Ostern und Allerheiligen sowie an Feiertagen angeboten.

Die Original-Einrichtung ist im Turm vorhanden geblieben. Man meint fast, dass Margarete hier im Turm noch wohnt und nur gerade mal aus dem Zimmer gegangen ist.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019