Anzeige

Igersheim.Bereits zum vierten Mal ist der 1990er-Weltmeister Uwe Bein mit seiner Fußballschule von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juni, auf dem Sportgelände des 1. FC Igersheim zu Gast. Mehr als 80 Kinder und Jugendliche wollen wieder von der Arbeit mit ihm und seinem Team sportliche profitieren. An allen Tagen ist auch die Bevölkerung willkommen, mal zu zuzuschauen. Am Samstag und am Sonntag ist auch das Sportheim extra geöffnet.