„Vereine sind für mich wie eine Familie“

Igersheim.Geboren und aufgewachsen ist Bernd Hellstern in Meßkirch – ein Zentrum der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Kein Wunder, dass ihm seit der Geburt im Juni 1943 der Schalk im Nacken sitzt. Die Eltern stammten vom Bodensee, der Vater war zunächst Friseur, wechselte dann das Metier und machte sein Hobby zum neuen Beruf: Film- und Fotoreporter bei der UfA-Film. Die Familie lebte bis Mitte 1943 in Berlin. Die Bombenangriffe zeigten Wirkung, die Eltern zogen im Frühjahr zurück in die Heimat der Mutter nach Meßkirch, wo Bernd am 28. Juni 1943 das Licht der Welt erblickte. Er hatte Glück, denn die Eltern blieben zusammen, die Familie, zu der auch die 1941 geborene Schwester zählte, blieb intakt.

„Dass mein Vater Film- und Fotoreporter war, hat er wohl an mich weitergegeben. Ich vermute, dass das bei mir das Interesse für den Journalismus geweckt hat.“

Nach der Schule erlernte Bernd Hellstern den Beruf des Werkzeugmachers, nach der Gesellenprüfung wurde er für drei Jahre Soldat und kam am 1. April 1963 zu den Heeresfliegern Niederstetten. Als Soldat heiratete er 1965 seine Christine; das Paar lebte in Igersheim. Der Taubertalgemeinde ist er seither verbunden geblieben.