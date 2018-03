Vergabe von Straßennamen

Anzeige

Igersheim.Das Baugebiet „Kirchberg“ in Igersheim wächst und wächst – mit der Folge, dass neue Straßen entstehen, die mit Namen versehen werden müssen. In der donnerstäglichen Sitzung des Gemeinderates wurden deren vier vergeben.

Die Verwaltung hatte sechs Vorschläge dafür parat, die nach einem kurzen historischen Exkurs von Ratsmitglied Klemens Aubele zum Teil auch berücksichtigt wurden. Aubele, dessen Hobby die Heimatforschung ist, erklärte den geschichtlichen Bezug der Gewannnamen auf die unmittelbare Umgebung und brachte selbst ein paar Ideen in die Diskussion ein, die schließlich auch Berücksichtigung fanden. Ohne Gegenstimme sprach sich das Kommunalparlament dafür aus, dass es in Zukunft folgende vier neue Straßennamen geben wird: Kettensteig, Zum Stein, Nussacker und Am Heckenbusch. ktm