Viel für das dörfliche Kulturleben geleistet

Anzeige

Igersheim.Gut besucht war die Hauptversammlung des Igersheimer Heimatvereins Messklingenschlapp im Café Bamberger. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Georg Jetzinger wies er auf die Sonderausstellung „Weinbau in Igersheim“ hin, die von April bis September der vergangenen Jahres im Heimatmuseum zu sehen war. Jetzinger dankte allen Leihgebern sowie den Vereinsmitgliedern für das Engagement und die Unterstützung.

Ein leidiges Thema ist für den Vorsitzenden die Erweiterung des Heimatmuseums, „bersten“ doch die Lager angesichts der zahlreichen dort aufbewahrten Gegenstände und „zum Teil durchaus wertvollen Exponate, die es wert wären, endlich gezeigt zu werden“. Seit Jahren stehe die Erweiterung auf der Agenda, „bislang allerdings ohne Erfolg“. Die Gemeindeverwaltung starte ständig neue Aktionen, um Igersheim noch attraktiver zu machen und weiter nach vorne zu bringen. „Es gäbe ein weiteres, wunderbares Handlungsfeld: Das Kulturhaus wird komplett zum Heimatmuseum, die dort jetzt noch untergebrachten Gruppen könnten in das alte Grundschulgebäude verlagert werden. Doch leider hat die Gemeinde auf unseren Vorschlag noch nicht reagiert.“ Gleichwohl verwies Jetzinger auch auf Erfreuliches – die dem Verein zum Geschenk gemachte Mariengrotte in Neuses sowie die geplante Erinnerungstafel an der ehemaligen Synagoge in der Burgstraße. Schriftführerin Christine Schmidt ging auf die Ergebnisse der Vorstandssitzung vom Januar ein. Der Verein bekam von Richard Legner aus Neuses eine Mariengrotte mit Marienfigur geschenkt, das Ensemble steht auf seinem Grundstück. Die Betreuung der Alten Schmiede wird ab sofort von Neusemer Vereinsmitgliedern übernommen. Das Lapidarium an der Außenseite des Kulturhauses erfreut sich eines großen Interesses; Kirchgänger und Besucher lobten dieses vom Heimatverein initiierte, aufgebaute und gepflegte Denkmal der besonderen Art.

Kassier Olaf Schmidt verwies auf eine solide Kassenlage; im abgelaufenen Jahr wurde ein kleines Plus erwirtschaftet. Die beiden Kassenprüfer Christian Lang und Volker Sazinger attestierten dem Kassier eine solide Arbeit und eine korrekte Kassenführung. Damit stehe einer Entlastung des Kassiers nichts im Wege, sagte Lang. Der stellvertretende Bürgermeister Klemens Aubele lobte das große Engagement des Vereins für das dörflichen Kulturleben und die Erinnerung an die Heimatgeschichte sowie die Pflege und den Betrieb des Heimatmuseums. Dort werde jedes Jahr eine Sonderausstellung zu wechselnden und stets interessanten sowie aktuellen Themen angeboten. Aubele dankte den Mitgliedern für ihren wertvollen Einsatz im Interesse der Allgemeinheit. Auf seinen Antrag wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.