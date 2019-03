Viele Erfahrene, einige Newcomer

Igersheim.Zur Nominierungsversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Igersheim im Schützenhaus begrüßte der Vorsitzende Josef Gabel Mitglieder und Gäste. Sein besonderer Gruß galt dem Kreisgeschäftsführer Philipp Hess, der später auch als Wahlleiter fungierte. Ziel der der Versammlung war die Aufstellung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Mai.

Zunächst bedankte sich Josef Gabel bei Rainer Zierlein, der nach 20-jähriger Gemeinderatsangehörigkeit nicht mehr für dieses Gremium kandidieren wird. Gabel vertrat die Ansicht, dass dieses ehrenamtliche Engagement im Dienst der Gemeinde höchsten Respekt verdiene.

Anschließend gab der CDU-Vorsitzende die Regularien der Wahl bekannt, um anschließend auf die Sollstärke des Igersheimer Gemeinderats einzugehen. Dieser verfüge über 19 Sitze. 14 Sitze entfielen auf die Kerngemeinde, zwei auf den Wohnbezirk Harthausen und jeweils ein Sitz auf die Wohnbezirke Neuses, Bernsfelden und Simmringen.

Durch die „unechte“ Teilortswahl sei gewährleistet, dass in den Wohnbezirken der Teilorte, unabhängig von der Stimmenzahl der dortigen Kandidaten, die reservierten Sitze auf jeden Fall belegt werden.

Beim Blick auf die Kandidatenliste meinte Josef Gabel, dass es nach intensiver Suche gelungen sei, Kandidaten zu finden, die über viel berufliche und politische Erfahrung verfügen. Besonders erfreute ihn, dass sich auch Frauen und einige junge Bewerber zur Wahl stellen. Er meinte, dass die Demokratie noch funktioniere, so lange sich Menschen jeden Alters bereitfinden, sich für diese einzusetzen. In diesem Zusammenhang zitierte er den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Kennedy, der einmal sagte: „Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern was du für Dein Land tun kannst.“

Auch Wahlleiter Philipp Hess fand lobende Worte für die Bereitschaft, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Nachdem sich die Kandidaten vorgestellt hatten, schritt man zur Wahl. Die Mitglieder sprachen folgenden Personen ihr Vertrauen aus: Für die Kerngemeinde: Jan Albers, Jens Bräu, Josef Gabel, Alexander Heine, Karl Limbrunner, Harald Ott, Peter Ruess, Christopher Schlor, Christiane Seidl, Wolfgang Stockert, Julian Uhl und Thomas Zängle. Für den Wohnbezirk Harthausen werden Thomas Landwehr und Markus Ott, für Neuses Rüdiger Hörner und für Bernsfelden Sandra Mark antreten.

In seinem Schlusswort betonte Josef Gabel, dass es der CDU wichtig sei, die Infrastruktur sowohl in der Kerngemeinde als auch in den Ortsteilen zu erhalten. Auch solle Igersheim sowohl für junge Familien als auch für ältere Mitbürger gleichermaßen attraktiv sein.

Im Übrigen ließen sich viele kommunalpolitischen Projekte nur durch eine solide Haushaltspolitik realisieren, der man bisher schon Priorität eingeräumt hat. Ziel seiner Partei sei es, dass Igersheim eine Gemeinde bleibe, in der die Lebensqualität hoch sei. cdu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019