Vieles neu angeschafft

BAd Mergentheim.Einen Themenbereich Landesgartenschau hat die Stadtbücherei Bad Mergentheim eingerichtet. Passend zur laufenden Bewerbung gibt es eine große Auswahl an Fachliteratur, Belletristik, Spielen und mehr zu den Themengebieten Garten, Pflanzen, Naturschutz und Stadtentwicklung.

Viele Bücher des Themenbereich wurden sogar ganz neu angeschafft. „Passend zum blühenden Frühling und in Vorfreude auf eine Landesgartenschau in Bad Mergentheim haben sich bereits viele unserer Kunden an dem Angebot bedient, das wir in den nächsten Wochen bereit halten werden“, erzählt Bücherei-Leiterin Magdalene Hellmuth.

Schon jetzt weist die Stadtbücherei auf ihre Schließzeit vom 26. Mai bis einschließlich 9. Juni hin. Der Zeitraum wurde so gewählt, dass in der ersten Pfingstferien-Woche noch geöffnet ist.