Vierte Auflage am 10. Juli fest im Blick

Nach dem Igersheimer Firmenlauf (IFL) ist davor. Alle Blicke sind bereits auf dessen vierte Auflage gerichtet, die am Mittwoch, 10. Juli, ausgetragen wird.

Igersheim. Ein siebenköpfiges Kompetenzteam um den Igersheimer FC-Vereinsboss Peter Ruess steht jetzt an der Spitze einer großen Schar Ehrenamtlicher, die bereits damit begonnen haben, die Vorbereitung auf diesen Event in Angriff zu nehmen, der mittlerweile bei vielen Unternehmen einen festen Platz im Jahreskalender gefunden hat. Für Ruess und seine Mitstreiter Karl Ehrmann, Christine Geldbach, Heiko Knebel. Walter Lang, Heinz Losert und Michael Matthes eine Mammutaufgabe, die als Team aber gut zu bewältigen sein dürfte.

Jeder habe seinen eigenen Bereich, in dem er tätig sei – und so solle aus vielen kleinen Steinchen wieder ein großes Mosaik entstehen, das in sportlicher Hinsicht erneut auf große Resonanz stößt, erklärt der Vereinsboss.

Etwas veränderte Wegstrecke

Nach mehr als 1100 Teilnehmer bei der dritten Veranstaltung hoffen die FC-Macher auch bei der bevorstehenden wiederum auf die Teilnahme zahlreicher Firmen aus der Region. Es werde wieder ein Rundkurs durch die Gemeinde angeboten, diesmal voraussichtlich etwas verändert, da im Bereich des Igersheimer Bahnhofs eine größere Baumaßnahme ansteht. In jedem Fall sollen aber wieder Hobbyläufer und Nordic-Walker gleichermaßen auf ihre Kosen kommen. Als Start und Ziel wird diesmal das Stadion in Betracht gezogen. Und als Starttermin wird 19 Uhr ins Auge gefasst, um beide Disziplinen etwas zu entzerren.

Wie bereits in den letzten Jahren, dient die sportliche Betätigung dazu, um hinterher auf dem Areal des Igersheimer Stadions einige gemütliche Stunden zu verbringen, in denen natürlich gegrillt werden kann, und die dazu beitragen sollen, das Miteinander über den beruflichen Alltag hinaus zu fördern – und zwar vom „einfachen Arbeitnehmer“ bis hinauf zur höchsten Führungskraft.

„Wir wollen an Bewährtem festhalten, sind aber jederzeit auch offen für Anregungen und neue Ideen“, sagt Peter Ruess, der in diesem Zusammenhang betont, dass ein Teil des Geldes auch wieder einem wohltätigen Zweck zugeführt werden soll – nach Möglichkeit im direkten Umfeld von Igersheim.

