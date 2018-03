Vollen Terminkalender bewältigt

Anzeige

Kassier Bernhard Schäfer legte eine genaue Übersicht der gesunden Finanzen dar.

Manuela Endres bedankte sich als Vorsitzende bei der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit sowie bei allen anderen Musikern und Mitglieder, die den Verein unterstützen.

Die Jugendarbeit war dieses Jahr auch wieder im vollen Gange, vier Jugendliche sind nach ihrer Ausbildung in die Kapelle aufgenommen worden. Der Jungmusikerausflug führte auf die Burg nach Wertheim.

Die Vorsitzende Manuela Endres gab in ihrem Bericht einen ausführlichen Ausblick auf das kommende Jahr. Als wichtigste Termine für das Jahr 2018 nannte sie das Promenadenkonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim (22. April, 10.30 Uhr), das Straßenfest in Nassau (21. Juli), das Gassenfest in Igersheim (5. August 11 bis 12 Uhr), das Promenadenkonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim (23. September, 10:30 Uhr) sowie das Wunschkonzert im Dezember, welches durch die Sanierung des Gemeindehauses dieses Jahr eine große Herausforderung darstelle. Es werde noch nach einer geeigneten Alternative gesucht.

Das Frankenhallenfest in Reckerstal findet am 30. Mai und 1. bis 3. Juni statt. Am Mittwochabend spielt die Band „Rocks off“ und am Freitagabend findet wieder ein Trachtenabend mit den „Almrockern“ statt. Am Samstagabend findet die Reckerstöler Gaudischeune mit verschiedenen Gruppenspielen sowie kleinen Musikeinlagen statt. Am Sonntag findet ein Weißwurstfrühstück und der Familiennachmittag mit Ponyreiten, Hüpfburg und Sandkasten statt, musikalisch wird der Sonntag von den Musikkapellen Oberwittstadt und Klepsau gestaltet.

Stellvertretender Bürgermeister Josef Gabel sprach vom dörflichen Leben in Harthausen, in dem soziales Engagement eine große Rolle spiele. Die Musikkapelle Harthausen ist ein gutes Beispiel hierfür und stelle tolle Leistungen auf, auf die man stolz sein könne.

Zügig verliefen die von Gabel geleiteten Wahlen der Vorstandschaft. Hier verabschiedete sich Jana Lesch nach vier Jahren als Schriftführerin, Nachfolgerin wurde Jule Denninger sowie Harald Mittnacht als aktive Beisitzer – für ihn wurde Fabian Mittnacht als Nachfolger gewählt. Vorsitzende Manuela Endres, ihr Stellvertreter Thomas Landwehr und Kassierer Bernhard Schäfer behalten ihr Amt.

Als Beisitzer fungieren weiterhin Daniel Landwehr, Markus Ott und Rolf Haun für die Aktiven, sowie Norbert Kemmer, Elmar Haun und Thomas Schnupp als Vertreter für die passiven Mitglieder. Jugendbeauftragte sind Simone Lesch und Sophie Hofmann.

Außerdem wurden Ehrungen für langjährige Mitglieder durchgeführt. Robin Dainat wurde für zehn Jahre, sowie Fabian Mittnacht und Martin Kemmer für 20 Jahre und Susanne Schnupp für 30 Jahre Mitgliedschaft in Verein und Verband geehrt.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Michael Wülk ausgezeichnet. Für 20 Jahre Simon Schmitt sowie für 30 Jahre Ludwig Gabel, Erwin Herschlein und Eugen Huhn. pm

