Vollen Terminkalender bewältigt

Harthausen.Bei der Generalversammlung der Harthäuser Musikanten im Sportheim blickte Schriftführerin Jule Denninger auf 2018 zurück, in dem 49 Proben und sieben Vorstandssitzungen abgehalten wurden.

Sie sprach in ihrem Rückblick von einem vollen Terminkalender. Als Auftritte nannte sie die Faschingsumzüge in Igersheim und Assamstadt und die Promenadenkonzerte in der Wandelhalle. Ein Ereignis stellte das 51. Frankenhallenfest in Reckerstal dar, an welchem die Harthäuser Musikanten das sonst so ruhig gelegene Ort vier Tage mal wieder in einen Ausnahmezustand brachten. Großen Anklang fanden die Harthäuser auch bei ihrem Auftritt auf dem Gassenfest in Igersheim.

Viele musikalische Auftritte

Weitere Auftritte waren das Grünkernfest in Oberwittstadt, der bayrische Abend im Wildpark Bad Mergentheim und das Oktoberfest in Gissigheim. Kassier Bernhard Schäfer legte eine genaue Übersicht der gesunden Finanzen dar. Die gute Arbeit bestätigten die beiden Prüfer Hans Kemmer und Martin Kemmer. Vorsitzende Manuela Endres berichtete von der Jugendarbeit, die auch 2018 wieder im vollen Gange war. Beim Jungmusikerausflug fuhr man mit den Kanus auf der Tauber. Außerdem gab Endres einen ausführlichen Ausblick auf 2019.

Als wichtigste Termine nannte sie das Promenadenkonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim mit dem Sängerkranz Nassau (14. April, 15.30 Uhr), das Bockbierfest in Herbsthausen (30. Mai, 14 Uhr), das Ploofest in Impfingen (14. Juli, 15 Uhr), Straßenfest in Nassau (27. Juli) und das zweite Promenadenkonzert in Bad Mergentheim (29. September). Außerdem wird es voraussichtlich, je nachdem wie die Sanierungsarbeiten im Gemeindehaus aussehen, wieder ein Wunschkonzert am 7. Dezember geben. Das diesjährige Frankenhallenfest in Reckerstal findet am 19. Juni und vom 21. bis 23. Juni statt. Am 19. Juni spielt die Band „Rocks off“ und am 21. Juni findet eine Summer Opening Party mit DJ statt. Am 23. Juni findet die Reckerstöler Gaudischeune mit verschiedenen Gruppenspielen sowie kleinen Musikeinlagen statt. Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Weißwurstfrühstück und der Familiennachmittag mit Ponyreiten, Hüpfburg und riesen Sandkasten, musikalisch wird der Sonntag von den Musikkapellen Gissigheim und Impfingen gestaltet.

Entlastung des Vorstandes

Die anschließende Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Zügig verliefen die anschließenden Wahlen der Kassenprüfer. Dabei wurden Hans und Martin Kemmer im Amt bestätigt. Außerdem wurden Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im Verein der Musikkapelle durchgeführt. Marvin Hermann und Simon Retzbach wurden für zehn Jahre sowie Steffen Landwehr für 30 Jahre Mitgliedschaft in Verein und Verband geehrt. Zum Schluss wurden die eifrigsten Probenbesucher Manuela Endres (47 Proben), Renate Ott (45 Proben) und Bernhard Schäfer (45 Proben) geehrt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019