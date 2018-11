Vorsicht auf den Straßen

Igersheim.Eine Drückjagd findet am Samstag, 24. November, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr in folgenden Waldgebieten der Gemeinde Igersheim statt: Altenberg, Erlenbach, Hohenrain und Eichwald.

Waldbesucher und Brennholzmacher werden dringend aufgefordert, während des genannten Zeitraums diese Waldbereiche nicht zu betreten.

Alle Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße B 19 zwischen Igersheim und Harthausen, der Kreisstraße K 2849 zwischen Igersheim und Holzbronn sowie der Kreisstraße K 2848 zwischen Neuses und Harthausen unterwegs sind, wird eine besonders vorsichtige Fahrweise empfohlen, denn es besteht erhöhte Gefahr durch Wildwechsel.

