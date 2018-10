Vorsicht bei Blaulicht und Beflaggung

Ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks Igersheim führten am vergangenen Samstag eine Kolonnenfahrt mit sechs ihrer Fahrzeuge durch.

Igersheim. Mit Blaulicht und Beflaggung fuhren die Einsatzfahrzeuge geschlossen durch das Umland über Autobahn, Land- und Kraftfahrstraßen, durchquerten Wohngebiete und führten geschlossen Spurwechsel und Überholmanöver durch.

Auch ein geregelter Fahrerwechsel wurde durchgeführt, um die verschiedenen Positionen im Verband kennenzulernen und zu üben. Wichtige Aufgaben übernehmen hier zum Beispiel das Führungsfahrzeug, welches der Absicherung und Leitung dient und das Sicherungsfahrzeug am Ende.

So sind auf Landstraßen lediglich sie mit blauem Rundumlicht unterwegs und machen die Kolonne kenntlich.

Während der Übung hat sich gezeigt, dass viele Verkehrsteilnehmer beim Umgang mit einem Fahrzeugverband, welcher als ein Fahrzeug zählt, sehr unsicher sind und zur Überreaktion neigen, was sie selbst gefährdet. So ist das Überholen eines Verbands ist lediglich komplett in einem Rutsch zulässig, was bei einer Überholmöglichkeit wie bei zweispurigen Straßen oft unterschätzt wird.

Überfahrten gewähren

An Kreuzungen und Ampeln ist die Überfahrt bis zum letzten Fahrzeug zu gewähren, was bei Nichtbeachtung schnell zum Unfall führen kann. Daher ist die Sensibilisierung der Fahrzeugführer notwendig, um auf diese Situationen korrekt zu reagieren und Verkehrsunfälle zu vermeiden. So werden auch in Zukunft immer wieder ähnliche Übungsfahrten im Verband stattfinden, um im Ernstfall gerüstet zu sein. thw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018