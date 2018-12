Wahlbezirke sind festgelegt

Igersheim.Ein einstimmiges Votum fällte der Igersheimer Gemeinderat in seiner donnerstäglichen Sitzung, als es darum ging, die Wahlbezirke und -räume für die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai kommenden Jahres festzulegen. Es sind sieben an der Zahl, die wie folgt aussehen Wahlbezirk 1: Igersheim – alle Gebäuden der Straßen südöstlich der Schulstraße, auch jenseits der Bahnlinie, einschließlich Neuhaus. Wahlraum: Rathaus Igersheim, Foyer. Wahlbezirk 2: Igersheim – alle Gebäuden der Straßen nordwestlich der Schulstraße, alle Gebäude der Schulstraße, Harthäuser Straße, Alte Ziegelei sowie Igersheim-West, einschließlich Reisfeld und Holzbronn. Wahlraum: Erdgeschoss Johann-Adam-Möhler-Schule. Wahlbezirk 3: Igersheim – alle Gebäude des Wohngebiets „Kirchberg“ sowie des Gewerbegebietes „Neuseser Tal“. Wahlraum: Kinderhaus „Kunterbunt“ am Kirchberg (Turnraum). Wahlbezirk 4: Bernsfelden – einschließlich Bowiesen und Hagenhof. Wahlraum: Gemeindehaus Bernsfelden. Wahlbezirk 5: Harthausen – alle Gebäude einschließlich Neubronn und Reckerstal. Wahlraum: Kindergarten Harthausen. Wahlbezirk 6: Neuses – alle Gebäude. Wahlbezirk: Gemeindehaus Neuses. Wahlbezirk 7: Simmringen – alle Gebäude. Wahlbezirk: Bürgerstube Simmringen. ktm

