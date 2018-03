Walter Willger zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Dem insgesamt positiven Bericht von Chorleiter Michael Schlor war zu entnehmen, dass man das bunte und vielfältige Programm des Herbstliederabends wieder hervorragend über die Bühne gebracht habe. Es sei erstaunt wie schnell der Chor auch die nun vermehrt englisch gesungenen Titel sprachlich erlernt habe, was von einer hohen Flexibilität der Chormitglieder zeuge.

In diesem Zusammenhang würdigte Michael Schlor den doch guten Probenbesuch. Es wäre wünschenswert, so Schlor, wenn es gelingen würde, etwas mehr Auftritte zu bekommen. Ansonsten habe sich der Chor in der Öffentlichkeit wieder als harmonische Einheit präsentiert und durch Darbietungen erfreut.

Sehr eingehend ging Schriftführerin Brigitte Karnutsch auf die Geschehnisse und Aktivitäten des letzten Jahres ein, das wieder vollgestopft war mit den verschiedensten Terminen, ob gesanglicher, geselliger oder vereins- und verbandstechnischer Natur, mit dem traditionellen Herbstliederabend in der geschmückten Erlenbachhalle als dem musikalischen Höhepunkt im Vereinsjahr.

Die Qualität stimmt

Nicht nur für die Zuhörer ein ganz besonderes Ereignis und musikalisches Schmankerl dabei der gemeinsame Auftritt des Sängerkranz mit Projektchor. Der anhaltende Beifall der Zuhörer am Ende des Konzertabends habe gezeigt, dass Qualität und Liedauswahl der Igersheimer Sänger und Sängerinnen wieder gestimmt haben.

Trotz einiger Ausgaben konnte Schatzmeisterin Christa Szuba eine ausgeglichene Bilanz vorlegen. Die finanzielle Lage des Vereins sei zufriedenstellend, womit eine solide finanzielle Basis für die Zukunft gegeben ist.

Die Wahlen waren im Nu abgehandelt. Nach Elisabeth Gunßer als Vorsitzende wurden auch Schatzmeisterin Christa Szuba, Schriftführerin Brigitte Karnutsch, die Beisitzerinnen Anne Hayn, Elfriede Meglio und Berta Bauer, die Kassenprüferinnen Annemarie Pfleger und Anneliese Nagel, jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Unter Punkt „Verschiedenes“ gab Elisabeth Gunßer bekannt, dass sie schon wieder mit der Organisation des nächsten Herbstliederabends begonnen und Kontakt zu einigen guten Chören habe.

Nachdem Elisabeth Gunßer noch einige schon feststehende Termine bekannt gegeben hatte, ging sie auf das im nächsten Jahr anstehende 175-jährige Vereinsjubiläum ein, das bereits seine organisatorischen Schatten voraus wirft. Auftakt der Feierlichkeiten soll ein Festabend am 18. Mai sein, wobei der weitere Verlauf des Jubiläums nicht unerheblich vom Verlauf der Renovierungsarbeiten in der Erlenbachhalle beeinflusst wird. Man werde deshalb räumlich zweigleisig fahren müssen. Klar, dass sich die Sänger bei großen Jubiläum dann auch in neuem Outfit präsentieren werden. Sie blicke voller Optimismus in das neue Vereinsjahr, so die Vorsitzende abschließend. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde Walter Willger zum Ehrenmitglied ernannt. In ihrer Laudatio würdigte Elisabeth Gunßer die großen Verdienste des langjährigen Kassiers um den Sängerkranz Igersheim. Um dies ehrenamtlich zu tun, benötige man Durchhaltevermögen, Verantwortungsbewusstsein und Motivation, aber auch die Liebe zum Gesang und zu seinem Verein. Walter Willger habe alle diese positiven Attribute in sich vereinigt. Er habe sich die Ernennung zum Ehrenmitglied des Sängerkranz Igersheim als Wertschätzung seiner Arbeit deshalb redlich verdient. habe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018