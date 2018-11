Weit mehr als nur ein Geheimtipp

Igersheim.Das Igersheimer Adventsfest am Freitag, 30. November, von 15 bis 20 Uhr auf dem Möhlerplatz ist mehr als ein Geheimtipp für Familien aus der Region. Das ist kein kommerzieller Weihnachtsmarkt, obwohl es auch hier wunderschöne Dinge zu kaufen gibt; vielmehr starten die Igersheimer hier gemeinsam in den Advent. Vor allem Kinder und Jugendliche mit ihren Talenten und Wünschen stehen hier im Mittelpunkt. Und wo es Kindern gut gefällt, genießen auch Erwachsene die Stimmung und das Ambiente.

Dieses Jahr sind dem Aufruf des Bürgernetzwerks noch mehr Partner gefolgt, die das Fest mitgestalten. Die Akteure sind die Kindergärten St. Michael, St. Martin und St. Michael, das Kinderhaus Kunterbunt und der Wald- und Naturkindergarten, der Jugendclub Igersheim und die Mädchenwerkstatt im Bürgerhaus, das Team vom Derr Hof Holzbronn und das Bürgernetzwerk mit der Gruppe „Spaß mit Nadel und Faden“ sowie die Lesepaten der JAMS und die Bürgerhaus-Band.

Immer am Freitag vorm ersten Advent verwandeln die Igersheimer für nur wenige Stunden ihren Möhlerplatz in einen heimeligen, fast mystischen Treffpunkt für Jung und Alt. Fast ist’s ein schöner Spuk, wenn ab 12 Uhr die Bewirtschaftungs- und Verkaufs-Pavillons aus dem Boden sprießen, damit alles fertig ist, bis um 15 Uhr die Besucher auf den Platz strömen. Nach nur fünf Stunden ist dann wieder alles vorbei. Um 20 Uhr werden sich alle glücklich, satt und in vorweihnachtlicher Stimmung auf den Heimweg machen. Dazwischen liegen nicht Kommerz und schöner Schein, sondern Begegnung, Vorfreude auf den Advent und Wärme, die bei jedem Wetter erlebbar ist.

Rund um die wärmenden, prasselnden Feuerwannen sitzen Kinder und Erwachsene und backen Stockbrote. An insgesamt neun Verkaufsständen von Kindergärten, Jugendgruppen und Direktvermarktern gibt’s außer Essen und Trinken auch Selbstgestricktes und -gehäkeltes, Plätzchen, Liköre und Marmeladen, Gebasteltes und Geschenke aus Beton.

Das Bürgernetzwerk als Veranstalter bietet den Familienplaner 2019 mit allen vorgedruckten Terminen und Postkarten aus Igersheim an. Im Bastel-Tipi können Kinder Leder punzieren und im Rathaus-Foyer Wachskerzen rollen. Hier im warmen Rathaus-Foyer zünden um 16 und 17 Uhr die Lesepaten ihre Kerzen an, wenn sie Adventsgeschichten neben dem Adventsbaum vorlesen. Dieser Weihnachtsbaum wird an diesem Tag erstmals geschmückt mit bunten Wunschkuverts von Familien mit geringem Finanzbudget. Hilfsbereite Einwohner können ab 30. November die anonymen Wunschkuverts vom Baum pflücken und die gewünschten Geschenke im Richtwert von 25 Euro für die Familien besorgen, damit die Eltern trotz Geldnot die Wünsche ihrer Kinder erfüllen können.

Die Kinder sind die Stars bei fünf Vorführungen von Kindergärten und Krippe, aber auch die Bürgerhaus-Band wird musikalisch das Adventfest bereichern, so dass sich die Besucher immer wieder um die Straßenfläche vorm festlich geschmückten Rathaus versammeln und die Aufführungen genießen werden.

Mit einem detaillierten Flyer auf www.igersheim-aktiv.de informiert das Bürgernetzwerk Igersheim zu Programm und Angebot von allen beteiligten Partnern, die sich auf viele Besucher freuen. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018