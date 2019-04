Wichtiger Faktor und Begleiter

Igersheim.Im Kolpingheim Igersheim fand die 63. Generalversammlung der Trachtenkapelle Igersheim statt. Der Vorsitzende Carsten Wirth ging in seinem Jahresbericht auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr ein wie das Vatertagsgrillfest und das Gassenfest. Musikalisch erwähnte er die Prunksitzung, das Osterkonzert in der Wandelhalle und das Adventskonzert in der Katholischen Kirche.

Schriftführer Klaus Hügel berichtete über das vielfältige und umfangreiche Jahresgeschehen des Vereins. Er stellte in zahlreichen Bildern die Aktivitäten des vergangenen Jahres dar. Danach legte Ann-Kathrin Gotthardt den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Harald Zeller bescheinigte ihr eine sorgfaltige Kassenführung. Bevor Bürgermeister Frank Menikheim die Entlastung beantragte, sprach er der Trachtenkapelle für ihr aktives Mitwirken bei den gemeindlichen Veranstaltungen seine Anerkennung aus. Die Trachtenkapelle sei im geselligen und kulturellen Leben der Gemeinde ein musikalischer Begleiter und wichtiger Faktor.

Die turnusgemäßen Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Carsten Wirth; Beisitzer aktiv Claudia Landwehr-Limbrunner, Marc Fischer; Beisitzer passiv Harald Zeller; Kassenprüfer Stefanie Neef. Anschließend wurden die Ehrungen vorgenommen für: 40 Jahre Mitgliedschaft Manfred Schaffert; 30 Jahre Michaela Zeller; 20 Jahre Barbara Weiser. Im Anschluss wurden die Musiker mit den meisten Probenbesuchen ausgezeichnet. Es wurden 50 Musikproben abgehalten. 46-mal dabei waren Manfred Limbrunner und Klaus Hügel, 44-mal kamen Franz Beil, Marc Fischer und Markus Limbrunner.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019