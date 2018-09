Wichtiger Mitgestalter scheidet aus

Igersheim.Bernd Schimpf, Sprecher des Vorstands vom Wittenstein, wird das Unternehmen zum Geschäftsjahresende verlassen: Er verzichtet auf eigenen Wunsch auf eine Vertragsverlängerung und scheidet zum 31. März 2019 aus dem Vorstand des Mechatronikkonzerns aus.

„Nach 17 Jahren in der Unternehmensgruppe Wittenstein sehe ich meine künftigen beruflichen Schwerpunkte in der technologischen Beratung anderer Unternehmen und Organisationen, u.a. im Bereich Industrie 4.0“, so Dr.-Ing. Bernd Schimpf.

Seit 2001 gehört Schimpf, der am Institut für Maschinenkonstruktion und Getriebebau der Universität Stuttgart studierte und promovierte, der Gruppe an und ist damit einer der zentralen Mitgestalter der Entwicklung der Unternehmensgruppe in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten.

Begonnen hatte Schimpf seine Karriere bei Wittenstein zunächst als Leiter der Konstruktion, dann als Technischer Leiter der damaligen Wittenstein Bastian GmbH, heute ein Produktionswerk der Gruppe mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart. 2008 wechselte er in die Unternehmenszentrale nach Igersheim-Harthausen und verantwortete als Leiter Generierungsprozess alle Innovations- und Entwicklungstätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene. Zusätzlich führte er seit 2010 die Geschäfte der Tochter Motion Control GmbH und übernahm ab 2012 als Bereichsvorstand Mechatronik die Gesamtverantwortung für die drei mechatronischen Unternehmensbereiche. Bis zu seinem Wechsel in den Vorstand der WSE im April 2016 leitete er danach die die größte Unternehmenstochter Alpha GmbH.

„Sein Verdienst und damit sein Anteil am Wachstum unseres Unternehmens in den vergangenen 17 Jahren ist groß – mit besonderem Augenmerk auf die Herausforderungen der Digitalisierung“, so Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender der Wittenstein SE. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018