„Wir haben das Gespräch und Lösungen gesucht“

Igersheim.Was sagt der Bürgermeister zur Schließung des stark frequentierten Schuhfachgeschäfts in der Igersheimer Ortsmitte? Frank Menikheim nahm auf Anfrage unserer Zeitung dazu Stellung:

Was sagen Sie, Herr Menikheim, zum Aus des Schuhfachgeschäfts Wolfarth am Möhlerplatz 2?

Frank Menikheim: Das ist bedauerlich. Ich hätte es sehr begrüßt, wenn es weitergegangen wäre und vor allem, wenn eine Nachfolgeregelung gelungen wäre.

Hat die Gemeinde, haben Sie Fehler im Umgang mit den Wolfarths gemacht?

Menikheim: Nein! Wir haben wiederholt das Gespräch und Lösungen gesucht. Der Gemeinderat war sehr eng eingebunden.

Warum wurde, gerade in 2016 und 2017, nie gefragt, wie lange die Wolfarths ihr Geschäft eigentlich auf lange Sicht (Rente der Inhaber, mögliche Betriebsnachfolge) noch betreiben wollen?

Menikheim: Man muss wissen, dass der frühere Eigentümer ursprünglich das Gebäude abreißen und an gleicher Stelle neu bauen wollte. In dieser Phase war ich im Gespräch mit dem Eigentümer, der mir sein Vorhaben erläutert und nach Interimslösungen für das Schuhhaus Wolfarth gesucht hat.

Anfang des Jahres 2017 wurde mir das Gebäude dann völlig überraschend zum Kauf angeboten. Davon haben wir Gebrauch gemacht und unmittelbar nach dem Kauf, als wir Eigentümer waren, Kontakt mit den Eheleuten Wolfarth aufgenommen. Wir haben ständig das Gespräch gesucht.

Und warum war ein neuer Mietvertrag, beispielsweise bis Mai 2020, nicht ohne Bedingungen möglich?

Menikheim: Uns wurde erklärt, dass eine Verlängerung des Vertrages um 1,5 Jahre gewünscht ist und das Geschäft danach nicht mehr weiterbetrieben wird.

Als wir eine Verlängerung des Sanierungszeitraumes erreichen konnten, war es möglich auf diesen Wunsch einzugehen. In Folge dessen war es Ziel der Gemeinde, dass eine Nachfolgeregelung gelingt und diese intensiv angestrebt wird – unabhängig davon, ob das dann auch gelingt. Wir wollten aber, dass alles versucht wird.

Dem haben die Eheleute Wolfarth in einem Gespräch am 13. September 2017, an dem auch Gemeinderat Josef Gabel teilgenommen hat, auch zugestimmt.

Leider wurde der Mietvertrag, der genau die besprochenen und vereinbarten Punkte beinhaltete, dann nicht unterschrieben. Es ging für die Gemeinde also um eine langfristige Erhaltung des Geschäftes, unabhängig vom Inhaber. Dies anzustreben, war aus Sicht der Gemeinde Igersheim sicher richtig.

