Wirtschaftlich gehandelt

Igersheim.Ohne Gegenstimme sprach sich das Igersheimer Gemeindeparlament am Donnerstag dafür aus, für den Bauhof einen neuen Mehrzweckgerätewagen zuzüglich eines Salz-/Solestreuers anzuschaffen.

Das augenblickliche Gefährt, so Tobias Müller in seinem Sachvortrag, sei zuletzt recht reparaturanfällig geworden. Weitere größere Reparaturen seien nicht auszuschließen Das Fahrzeug habe bislang etwa 8000 Betriebsstunden in rund 16 Jahren auf dem Buckel. Er werde für den Winterdienst und allgemeine Aufgaben wie Grünpflege verwendet.

„Wir sind der Meinung, dass es wirtschaftlicher ist, ein neues gleichwertiges Fahrzeug zu beschaffen, das alte zu veräußern“, so Müller. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 136 000 Euro. ktm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019