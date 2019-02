Woher kamen die Pkw?

Igersheim.Nach einer Pkw-Kollision am Sonntagnachmittag in Igersheim sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Fahrtwegen der beiden Unfallbeteiligten geben können. Gegen 16.15 Uhr kam es an der Einmündung der Bad Mergentheimer Straße in die Bundesstraße 19 in Richtung Bad Mergentheim zu einer Kollision zwischen dem Opel Adam einer 78-Jährigen und dem Peugeot eines 19-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß standen beide Pkw parallel nebeneinander in Fahrtrichtung Bad Mergentheim. Über die vorherigen Fahrtwege der beiden gibt es widersprüchliche Angaben. Daher sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese sollen sich unter Telefon 07931 / 5499-0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019