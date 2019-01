Wortfetischist mit Liebe zur Sprache

Igersheim.„Germanistik ist heilbar“ lautet das Programm von Philipp Scharrenberg, der am Samstag, 16. Februar um 19.30 Uhr nach Igersheim ins Bürgerhaus kommt. Eigentlich geht es darin gar nicht um Germanistik. Sondern um das, was sie aus einem Menschen macht. Jemanden wie Scharrenberg, zum Beispiel – einen Wortfetischisten, der sich die Liebe zur Sprache trotz Studium bewahrt hat. Er steht immer etwas abseits, um das Publikum an seiner Sicht auf die Gesellschaft teilhaben zu lassen. Zweifel an der Heilbarkeit sind angebracht, wenn mehrfache deutschsprachige Poetry Slam Champion die Bühne betritt. Mehr unter www.igersheim.de oder unter www.philippscharrenberg.com. Karten gibt es im Rathaus unter Telefon 07931/4970 oder per E-Mail an info@igersheim.de. pm

